Россия поставляет уголь из ОРДЛО в 19 стран — исследование

Россия поставляет 19 странам мира антрацит, добытый в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на исследование одной из крупных украинских энергокомпаний.

Помимо Польши и Турции, которые уже становились фигурантами журналистских расследований, поставки идут в Грузию, Египет и Канаду.

Европа и Турция - основные потребителя антрацита происхождением из оккупированного Донбасса.

Согласно документу, Турция с марта 2017-го по декабрь 2018-го купила почти 3 млн тонн угля этой марки. Второй по объемам оказалась Румыния - 1,02 млн тонн, третьей - Бельгия - 876 990 тонн. За ними следуют Польша (333 132 тонны) и Болгария (129 176 тонн).

Общий объем поставок за отчетный период оценивается в 5,96 млн тонн.

За счет контрабанды оккупанты финансируют террористические "республики" "ДНР" и "ЛНР". Финансовую связь, по данным расследования The Washington Post, стороны поддерживают через "банковскую систему" другой непризнанной "республики" – Южной Осетии.

"Половина топлива, которое попадает из Донбасса в РФ потребляется предприятиями в Ростовской области – основной потребитель Новочеркасская ГРЭС (входит в структуру "Газпрома"), остальное - идет на экспорт в другие страны", - рассказал журналистам собеседник в ДТЭК Рината Ахметова.

Контрабандой добытого угля в Россию занимается структура беглого бизнесмена Сергея Курченко – "Газ Альянс". Фирма - монополист на своем рынке.

Напомним, "Укрзализныця" в случае возобновления железнодорожного сообщения с временно неподконтрольными территориями Луганской и Донецкой областей планирует к 2030 году почти вдвое увеличить объемы перевозок угля, железной руды и черных металлов.