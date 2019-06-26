Bitcoin подорожал почти до 13 тысяч долларов
Курс Bitcoin продолжает расти, и после очередного скачка на прошлой неделе до 11 тысяч долларов вырос еще и на сегодняшний день стоит почти до 13 тысяч долларов.
Об этом свидетельствуют данные сайтов CoinDesk и CoinMarketCap, которые следят за стоимостью криптовалют на разных биржах.
За последние сутки курс валюты повысился на 16,7%. Таким образом, всего за сутки криптовалюта добавила к стоимости почти 2000 долларов.
На данный момент стоимость единицы криптовалюты составляет 12,5 тыс. долл.
Напомним:
22 июня курс Bitcoin превысил 11 тысяч долларов, обновив годовой максимум.
В мае Bitcoin взлетел выше 7,5 тысячи долларов, а в апреле стоимость биткоина за сутки резко взлетела на 20%, преодолев рубеж 5 тысяч долларов.
В целом с начала года стоимость криптовалюты подскочила на 140%.
В то же время Bitcoin очень далек от максимумов 2017 года, когда его курс был близок к 20 тыс. долларов.
Экономическая правда
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