Bitcoin подорожал почти до 13 тысяч долларов

Курс Bitcoin продолжает расти, и после очередного скачка на прошлой неделе до 11 тысяч долларов вырос еще и на сегодняшний день стоит почти до 13 тысяч долларов.

Об этом свидетельствуют данные сайтов CoinDesk и CoinMarketCap, которые следят за стоимостью криптовалют на разных биржах.

За последние сутки курс валюты повысился на 16,7%. Таким образом, всего за сутки криптовалюта добавила к стоимости почти 2000 долларов.

На данный момент стоимость единицы криптовалюты составляет 12,5 тыс. долл.

Напомним:

22 июня курс Bitcoin превысил 11 тысяч долларов, обновив годовой максимум.

В мае Bitcoin взлетел выше 7,5 тысячи долларов, а в апреле стоимость биткоина за сутки резко взлетела на 20%, преодолев рубеж 5 тысяч долларов.

В целом с начала года стоимость криптовалюты подскочила на 140%.

В то же время Bitcoin очень далек от максимумов 2017 года, когда его курс был близок к 20 тыс. долларов.

Экономическая правда