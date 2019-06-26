Рост мирового ВВП в ближайшие два года замедлится из-за конфликта Китая и США – Fitch

Рост мировой экономики в ближайшие два года может еще сильнее замедлиться в случае введения новых пошлин США против китайской продукции: до 2,7% в 2019 году и до 2,4% - в 2020-м.

Такие прогнозы предоставляет международное рейтинговое агентство Fitch Ratings.

Отмечается, что ведение тарифов на весь импорт из Китая со стороны США ознаменует значительную эскалацию торговой напряженности.

"Это приведет к тому, что США будут взимать дополнительные пошлины на товары на сумму 300 миллиардов долларов", - подчеркнули эксперты.

Также в Fitch оценили сценарий, в котором США вводят импортные тарифы в размере 25% на товары из Китая на сумму 300 млрд долл.

"Это может замедлить подъем мирового ВВП на 0,4 процентного пункта в 2020 году. В том числе темпы роста экономик США и Китая будут ниже соответственно на 0,4 п.п. и 0,6 п.п", - считают эксперты.

В результате глобальный ВВП увеличится по итогам текущего года на 2,7%, а в 2020 году подъем замедлится до 2,4%, отмечают эксперты.

При этом в последнем прогнозе Global Economic Outlook (GEO), опубликованном 17 июня, данные оценки составляли 2,8% и 2,7% соответственно.

Эксперты также предполагают, что для Китая и США тарифы будут способствовать снижению объемов экспорта и повышению импортных цен, что приведет к увеличению расходов компаний и сокращению реальной заработной платы.

"Доверие предпринимателей и цены акций также снизятся, что еще больше скажется на инвестициях в бизнес и уменьшит объемы потребления", - уверены они.

При этом торговый конфликт между Китаем и США прочувствуют на себе и страны, не вовлеченные в него.

Так, наиболее существенное негативное воздействие испытает Южная Корея: темпы роста ВВП страны в 2020 году могут оказаться на 1 п.п. ниже базового сценария Fitch при эскалации напряженности.

Также будут затронуты сырьевые экспортеры, такие как Россия и Бразилия, поскольку замедление темпов подъема мировой экономики вызовет снижение цен на нефть и другие виды сырья.

Напомним:

Ранее глава МВФ назвала торговые конфликты главной угрозой для мировой экономики.

Рост ВВП Украины в 2019 году также, по оценкам МЭРТ, замедлится до 2,7% с 3,3% в прошлом году при снижении инфляции до 7,6% с 9,8%.

Экономическая правда