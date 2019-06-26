11 самых популярных электронных госуслуг для бизнеса

ЭП при помощи Государственного агентства по вопросам электронного правительства составила рейтинг из 11 самых востребованных электронных государственных услуг для бизнеса с точки зрения количества пользователей.

90% державних послуг перевести в онлайн до 2024 року і зменшити кількість взаємодій громадян та бізнесу з владою утричі.

Такі цілі містить концепція програми президента "Держава у смартфоні".

Переведення адміністративних державних послуг в електронну форму вирішує два завдання: спрощує процес їх отримання і ліквідує корупційні схеми, пов'язані з їх наданням.

Зараз з понад 1 200 державних послуг через інтернет можна отримати трохи більше 60.

ЕП за сприяння Державного агентства з питань електронного уряду склала рейтинг з 11 найбільш затребуваних електронних державних послуг для бізнесу з точки зору кількості користувачів.

Послуги для ФОПів

Реєстрація ФОП. Послуга дозволяє подати заяву через інтернет про державну реєстрацію фізичної особи підприємцем і одночасно подати заяву на застосування спрощеної системи оподаткування.

В результаті відбуваються реєстрація або відмова в реєстрації за наявності підстав. Також можна завантажити виписку про реєстрацію з Єдиного державного реєстру в персональному кабінеті "Онлайн-будинок юстиції" або за допомогою пошуку в розділі "Інформація з реєстрів".

Внесення змін про ФОП. Через інтернет можна внести зміни тільки у відомості, зміна яких не вимагає сплати адміністративного збору: паспортні дані, громадянство, види діяльності, реєстраційний номер облікової картки платника податків, контактна інформація.

Припинення діяльності ФОП. Послуга дозволяє подати заяву через інтернет про державну реєстрацію припинення фізичною особою її підприємницької діяльності. ФОП позбавляється статусу підприємця з дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

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У виписці вказані: ПІБ платника, індивідуальний податковий номер, дата реєстрації, види діяльності аграрного підприємства зі спеціальним режимом оподаткування, дата внесення запису про види діяльності.

Нормативну грошову оцінку земельних ділянок здійснюють для визначення розміру земельного податку, державного мита при міні, спадкуванні та даруванні ділянок, орендної плати за ділянки державної і комунальної власності, втрат аграрного і лісового виробництв, вартості ділянок площею понад 50 га для розміщення відкритих спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд.

Послуга дозволяє власнику земельної ділянки дізнатися, хто і коли переглядав відомості про його земельну ділянку.

Форму №20-ОПП потрібно подавати в разі зміни відомостей про об'єкт оподаткування: типу, найменування, розташування, стану. Обов'язок надавати дані про об'єкти оподаткування встановлений і для юридичних, і для фізичних осіб.

Послуга дозволяє сертифікованому інженеру-землевпоряднику через інтернет подати в Держгеокадастр на узгодження проект відведення ділянки. Проекти щодо відведення ділянок розробляють в разі зміни цільового призначення земельних ділянок або формування нових земельних ділянок.

Послуга дозволяє отримати довідку про відсутність заборгованості із сплати податків, зборів та платежів. Довідка містить інформацію про відсутність заборгованості з податкових та інших платежів до бюджету.

Довідка формується автоматично за даними інформаційних систем ДФС. При наявності у платника податкового боргу, навіть в розмірі 1 копійки, автоматично буде сформована відмова в наданні довідки.

Державна реєстрація земельних ділянок — це процедура закріплення прав власників землі та землекористувачів на земельні ділянки на підставі документів, що підтверджують ці права. Для реєстрації необхідно подати відповідну заяву.

Послуга дозволяє отримати виписку з кадастру. Це документ, що підтверджує внесення даних про ділянку до земельного кадастру.

Виписка необхідна при реєстрації ділянки в Державному земельному кадастрі, в тому числі під час присвоєння кадастрового номера, і при здійсненні операцій із земельною ділянкою (купівля-продаж, дарування, обмін, оренда, успадкування).

Виписка чинна протягом трьох місяців.

Послуга дозволяє отримати інформацію про суб'єкта майнового права в Державному земельному кадастрі.

Послуга дозволяє перевірити, чи перебуває авто в розшуку. Пошук здійснюється за номером державного реєстраційного знака або VIN-номером (номер кузова).