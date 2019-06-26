Аудит завода "Укроборонпрома" обнаружил связи с РФ и махинации с оффшором и землей

Незаметный фасад завода "Радар" скрывает много грязных секретов

Госаудитслужба провела проверку деятельности ОАО "Киевский завод "Радар" за 2014 - 2019 годы, управление которым осуществлял государственный концерн "Укроборонпром", и выявила многочисленные финансовые нарушения: ничем не ограниченное начисления вознаграждения членам наблюдательного совета завода, которые параллельно занимали руководящие должности в ДК "Укроборонпром"; сотрудничество с Российской Федерацией; переплаты оффшорным фирмам за неустановленные услуги и прочее.

Об этом сообщает журналистка экспертной организации StateWatch Ольга Евстигнеева по данным отчета аудиторов.

Проверка установила, что при выполнении контракта на поставку изделий инерциальных полуактивной головки самонаведения РГС - 04Р и аппаратуры АС2.21-1 в Эфиопию предприятие понесло дополнительные расходы на сумму 136,3 тыс долларов при оплате агентских услуг через государственную компанию "Укрспецэкспорт" на оффшорную компании OEM INTERTRADE INVESTMENT LIMITED (Hong Kong), что в свою очередь составляет 47,7% от общей суммы расходов по договору комиссии - 285,68 тыс. долларов. Аудиторам не представили документы, которые содержали конкретные виды агентских услуг и на них наложили гриф "для служебного пользования".

ГК "Укрспецэкспорт" постоянно резервировала у себя на счетах оборотные средства завода "Радар" для выполнения данного контракта с Эфиопией, что лишало завод возможности тратить собственные средства на хозяйственную деятельность. По состоянию на конец февраля 2019 такой резерв составлял 9,9 млн гривень.

Аудиторы также отмечают, что в целом внешнеэкономические контракты завода "Радар" через ГК "Укрспецэкспорт" заключались на невыгодных условиях для завода.

В 2017 году "Радар" изготовил 35 изделий РГС-04Я на общую сумму 31,6 млн гривень, которые на момент аудита не были переданы "Укрспецэкспорту". В случае нереализации данной продукции, это может привести к потерям на указанную сумму.

Также аудиторы установили, что несмотря на запрет СНБО от 2015 Киевский завод "Радар" поставлял изделия и осуществлял ремонт поисково-прицельных систем "Осьминог", "Буран" и МНРЛС-85-96 для контрагентов из Российской Федерации, за что получили доход около 9 млн гривень в течение 2015-2016 годов.

Фрагмент из отчета аудиторов

В последующие годы из-за отсутствия планирования долгосрочного сотрудничества по государственному оборонному заказу завод "Радар" обратился к изменению географического расположения потребителей продукции из РФ в Беларусь и Эстонию.

Также аудиторы установили, что по результатам аукциона завод заключил договор с TOB "Катерпиллер" от 2016 года о долевом участии в капитальном строительстве жилого комплекса с торгово-офисными помещениями на территории производственных мощностей ОАО "Киевский завод "Радар" в Печерском районе Киева.

За свой счет TOB "Катерпиллер" должно обеспечить выполнение работ по ремонту помещений, концентрации производства и энергообеспечения на объектах ОАО "Киевский завод "Радар" стоимостью 76 млн гривень. Согласно письму TOB "Катерпиллер" от 2018 года, все работы по ремонту помещений выполнены. Однако по данным бухгалтерского учета завода такие работы не отражены и дооценка стоимости вышеупомянутых корпусов не произведена.

В 2017 году TOB "Катерпиллер" выполнила работы по частичному сносу корпусов и помещений. Однако, по состоянию на 28 февраля этого года завод не получил металлолом после сноса, и по данным бухгалтерского учета вышеуказанные здания учитываются с остаточной стоимостью 4,1 млн гривень. Также на снесенные корпуса начисляется амортизация.

В то же время, пунктом 6.7 Договора предусмотрено, что в случае прекращения или расторжения Договора по инициативе ОАО "Киевский завод "Радар" с любыми основаниями, в месячный срок "Киевский завод "Радар" обязан компенсировать TOB "Катерпиллер" все понесенные расходы на сумму 77,7 млн гривень. Кроме того, постановлением следственного судьи Соломенского районного суда Киева, по представлению НАБУ наложен арест на земельный участок и возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 364 УК Украины "Злоупотребление властью или служебным положением". В постановлении говорится, что должностные лица завода "Радар" занизили стоимость земельного участка, площадью 1,3631 га в центре Киева, на котором будет вестись строительство, более чем в 5 раз, в результате чего уменьшили размер паевого взноса частной фирмы на сумму более 100 млн гривень, чем нанесли материальный ущерб государственному заводу на эту сумму.

Аудиторы также отмечают, что на ряд земельных участков завода по Киеву, чиновники завода просто не оформляют документов. Из-за этого такие земли могут быть утрачены для государства.

Уровень износа основных средств завода, а именно: зданий и сооружений составляет 79,19%, машин и оборудования - 95,77%, транспортных средств - 84,5%, инструменты, приборы и инвентарь - 99,92% по состоянию на конец февраля 2019 года.

Также аудиторы не смогли выясненить реальное возникновение и учета дебиторской задолженности на сумму более 3,4 млн гривень.

Дополнительно аудиторы установили, что ОАО "Киевский завод" Радар "в течение 2015-19 годов выплатил 3,2 млн гривень членам наблюдательного совета, которые одновременно были руководителями и работниками ГК "Укроборонпром".

В 2015 году Кабинет Министров Украины внес ПАО "Киевский завод "Радар" в реестр объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

Недавно военная прокуратура зарегистрировала уголовное производство после публикации результатов аудиторской проверки государственного предприятия "Укроборонресурсы" за 2015-2018 годы.