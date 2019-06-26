Суды с Коломойским обошлись государству в 600 миллионов

Судебные процессы, инициированные Игорем Коломойским против Украины в борьбе за Приватбанк, обошлись в 2018 году государству в 600 миллионов гривен.

Об этом пишет НВ Бизнес со ссылкой на источник, осведомленный на юридическом рынке.

"Другая сторона судебных процессов несет примерно такие же затраты на суды", - сказал собеседник издания.

По словам зампред правления Приватбанка Галины Пахачук, сейчас по Привату проходит 600 ключевых судебных процессов, 4,8 тыс менее знаковых, а с учетом розничных клиентов банка - 238 тыс.

"Это фактически 60% судебных исков всей банковской системы по разным спорам", - сообщала ранее Пахачук.

Судебные процессы по Приватбанку проходят в Украине, Европе (Лондон, Женева, Кипр) и США.

Напоминаем:

В декабре 2016 года правительство Украины по предложению Нацбанка и акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, принял решение о национализации "Приватбанка".

Банк перешел в государственную собственность, на его докапитализацию государство потратило более 155,3 млрд гривень.

18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров относительно национализации Приватбанка.

Суд признал противоправным и отменил решение о выводе неплатежеспособного "Приватбанка" с рынка.

19 апреля стало известно об еще одном решении суда в пользу Коломойского по делу Приватбанка.

Суд полностью удовлетворил иск подконтрольной Коломойскому кипрской компании Triantal Investments Ltd по процедуре принудительной конвертации акций в капитал банка при национализации.

20 апреля Печерский районный суд Киева принял решение о расторжении договораличного поручительства Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования Приватбанка, полученным до вхождения государства в капитал.

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