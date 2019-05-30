Новости 30 мая: результаты визита миссии МВФ, кадровые изменения в УЗ и уменьшение финансирования субсидий
О кадровых изменениях. Главным финансистом "Укрзализныци" стал экс-член правления страховой компании.
О субсидиях. Кабмин уменьшил финансирование субсидий на 8 миллиардов.
Об аграриях. Рада отклонила постановление, призванное сделать Украину "фермерской" страной.
О миссии МВФ. Специалисты МВФ завершили визит в Украину и объявили предварительные результаты.
О компаниях. Украинская компания начала строить в Польше крупнейший в Европе фруктовый завод.
О рынке электроэнергии. В Инвестиционной Раде заявили об опасности запуска нового рынка электроэнергии с 1 июля.
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