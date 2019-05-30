Украинская компания начала строить в Польше крупнейший в Европе фруктовый завод

Группа T.B.Fruit начала строить в Польше завод по переработке ягод и яблок, заявив, что он будет крупнейшим в Европе.

Об этом сообщается на странице компании в Facebook.

Завод строится в польском Бжостовце Мазовецкого воеводства.

По данным ЭП, стоимость проекта - 40 млн евро.

С компанией T.B.Fruit большинство украинцев знакомы благодаря торговой марке "Галиция". Владелец - Тарас Барщовский.

Компания производит концентрированные соки. Общая мощность перерабатывающих заводов T.B. Fruit достигает 1,2 млн тонн концентрированного сока в год. У компании есть завод в Молдове и два завода в Польше.

Заводы в Польше перерабатывают не только яблоки, но и клубнику, малину, смородину, вишню, крыжовник. Около 90% продукции компания экспортирует в другие страны.

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