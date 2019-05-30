Кабмин уменьшил финансирование субсидий на 8 миллиардов
Правительство уменьшило объем финансирования программы по предоставлению субвенций местным бюджетам на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату услуг ЖКХ на 13,6 миллиарда гривень, в то же время увеличив программу по выплате субсидий в денежные форме на 5,5 миллиарда гривень.
Об этом говорится в распоряжении Кабмина №357-р от 22 мая 2019 года.
В частности, как отмечается в документе, правительство поручило перераспределить средства за счет уменьшения объема расходов потребления по программе предоставления субвенций из государственного бюджета местным бюджетам на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату услуг ЖКХ на сумму 13,558 миллиарда гривень.
Вместе с тем, по 5,544 миллиарда гривень было увеличено финансирование программы "Выплата льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг в денежной форме".
Таким образом, общее финансирование выплаты субсидий населению уменьшено на 8,014 миллиарда гривень.
Напомним:
По данным Госстата, расходы на субсидии для оплаты коммуналки увеличились на 27,2% с начала года.
Ранее в правительстве придумали, как выплачивать субсидии должникам.
Также ранее на Харьковщине зафиксировали наибольший размер субсидии — более 24 тысяч.
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Экономическая правда
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