Специалисты МВФ завершили визит в Украину - результаты

Миссия Международного валютного фонда во главе с Роном ван Роденом завершила визит в Украину, однако готова вернуться для продолжения дискуссий после парламентских выборов.

Об этом говорится в официальном заявлении главы миссии МВФ.

Так, по итогам визита господин ван Роден сделал следующее заявление:

"Команда специалистов МВФ имела очень плодотворные дискуссии с властями Украины, включая президента Зеленского, о пересмотре программы stand-by между Украиной и МВФ. Эксперты МВФ пришли к выводу о реалистичности денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики", - говорится в заявлении.

Миссия готова вернуться для продолжения дискуссий после парламентских выборов - "как только новое правительство определится с приоритетами своей политики", подчеркнул он.

Отмечается, что заявления по случаю завершения миссии отражают предварительную оценку экспертов МВФ. Однако мысли, изложенные в таких заявлениях, являются точкой зрения специалистов МВФ и не обязательно являются позицией Совета Исполнительных Директоров МВФ, подчеркнули в заявлении МВФ.

Напомним:

Команда победителя выборов президента Владимира Зеленского рассчитывает на успешный пересмотр программы stand by Международного валютного фонда в мае 2019 года.

Новая программа помощи от МВФ stand-by была подписана в конце декабря и рассчитана на 14 месяцев, в течение которых Украина может получить 3,9 млрд долл.

Первый пересмотр программы запланирован на середину мая.

После этого станет ясно, может ли Украина рассчитывать на следующий транш - 1,3 млрд долл.

В исследовании JP Morgan говорится, что сфокусированность украинской власти на предстоящих осенью парламентских выборах не позволит стране выполнить условия Международного валютного фонда в 2019 году и получить транш.

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Миссия МВФ посетила Киев в период с 21 по 29 мая 2019 года на фоне обновления власти в Украине.

Во время пребывания в Киеве миссии в МВФ рассказали, что смогут возобновить сотрудничество с Украиной после выборов в Верховную Раду и назначения нового правительства.

Экономическая правда