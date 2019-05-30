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Рада отклонила постановление, призванное сделать Украину "фермерской"

Четверг, 30 мая 2019, 17:46

 

Народные депутаты отклонили постановление "О дальнейшей работе над законопроектом о внесении изменений в статью 41 Конституции о реализации прав украинских граждан на землю, сохранении собственности на сельскохозяйственные земли в руках граждан Украины и стабильном развитии села на основе фермерских хозяйств" (№6236-П).

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Сообщается, что проект постановления на заседании 30 мая поддержали всего 160 народных депутатов (для принятия решения необходимо минимум 226 голосов "за").

Напомним:

Осенью 2018 года народные депутаты 267 голосами проголосовали "За" включение в повестку дня Верховной Рады законопроекта № 6236/П и направлении его для получения заключения Конституционного Суда.

Этим законопроектом предлагалось внести изменения в 41 статью Конституции путем дополнения ее новой частью: "Основой аграрного строя Украины является фермерское хозяйство".

При этом в названии законопроекта отмечается, что изменения касаются реализации прав украинских граждан на землю, сохранения собственности на сельскохозяйственные земли в руках украинцев и устойчивого развития села на основе фермерских хозяйств.

В январе 2019 года в парламенте был зарегистрирован проект постановления о дальнейшей работе над этим законопроектом.

Подробнее о ситуации читайте в колонке: "Выборы головного мозга".

Экономическая правда

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аграрии закон

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