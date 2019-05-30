Главным финансистом "Укрзализныци" стал экс-член правления страховой компании

"Укрзализныця" назначила директором по экономике и финансам экс-члена правления страховой компании "AXA Украина" Николая Иванинива, который сменил на этой должности Андрея Рязанцева.

Об этом говорится в сообщении компании.

"Вызовы, стоящие сегодня перед "Укрзализныцей", побуждают к привлечению профессионалов, способных оперативно оценивать риски и предлагать эффективный ответ на них. В компании убеждены, что именно таким топ-менеджером является Николай Иванинив", - сообщила компания.

Ключевой задачей нового директора, как отмечают в компании, является обеспечение эффективного управления финансами "Укрзализныци", обеспечение операционной стабильности компании, привлечение и эффективное использование ресурсов для развития, роста инвестиционных доходов и надлежащий контроль расходов.

Иванинив до назначения в "Укрзализныци" был директором, членом правления СК "AXA Украина" (с 2014 года); финансовым директором в компании "Датагруп" (2013-2014 гг.); в разные года занимал должности вице-президента по финансам и администрирования RISE Group, финансового директора в страховой компании ALICO, руководил казначейством Kraft Foods EEMEA HQ.

Кроме этого, Иванинив с 2005 года является членом Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров. По версии журнала SBR в 2018 году вошел в топ-5 финансовых директоров Украины. Окончил Тернопольскую академию народного хозяйства, факультет Международного бизнеса и управления.

Как отмечает "Интерфакс-Украина", Андрей Рязанцев остается в компании и назначен на должность директора по развитию бизнеса УЗ.

Напомним, УЗ тратит на содержание инфраструктуры в 15 раз больше, чем зарабатываетна ней.