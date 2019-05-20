Новости 20 мая: О потерях Порошенко, отставке Гройсмана и борьбу за Приватбанк

О чем все говорили сегодня?

О потерях Порошенко. Пятый президент Украины Петр Порошенко потерял статус миллиардера вскоре после избрания на пост главы государства в 2014 году.

Об отставке Гройсмана. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что принял для себя решение подать в отставку.

О трудных временах для Huawei. Компания Google частично приостановила сотрудничество с китайским производителем смартфонов и телекоммуникационного оборудования Huawei.

О домашних СЭС. Комитет ВР по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности готовит изменения в закон о "зеленых" аукционах, "чтобы полностью урегулировать все вопросы, связанные с домохозяйствами, исходя из интересов украинских потребителей и активных честных просьюмер".

О сотрудничестве с МВФ. Украина в краткосрочной перспективе сможет удержать макрофинансовую стабильность без очередного транша Международного валютного фонда, однако в долгосрочной перспективе стране необходимо продолжать сотрудничество с МВФ, считает советник президента Владимира Зеленского по макроэкономической политике Олег Устенко.

О борьбе за Приватбанк. Кабинет министров 16 мая 2019 подал апелляционную жалобу на решение Окружного административного суда Киева об отмене национализации Приватбанка.

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Что Зеленский говорит об экономике: главные обещания "ЗеКоманды"

В понедельник состоялась инаугурация шестого президента Украины Владимира Зеленского. ЭП напоминает, что обещали сделать в экономической сфере новый гарант в статусе кандидата и его команда.

Экономическая правда