Украина может обойтись без очередного транша МВФ — советник Зеленского

Украина в краткосрочной перспективе сможет удержать макрофинансовую стабильность без очередного транша Международного валютного фонда, однако в долгосрочной перспективе стране необходимо продолжать сотрудничество с МВФ, полагает советник президента Владимира Зеленского по макроэкономической политике Олег Устенко.

Об этом он заявил в интервью "Интерфакс-Украина".

"Чтобы покрыть выплаты по долговым облигациям, у нас есть резервы Единого казначейского счета и "подушка безопасности" в виде более 20 млрд долларов золотовалютных резервов. Украина сейчас не может выйти на внешние рынки заимствования капитала. Они дорогие для нас – придется платить около 10% годовых", – сказал Устенко.

В то же время Устенко указал на то, что отсутствие сотрудничества с МВФ не позволит привлечь средства от Европейского Союза и Всемирного банка.

"Но как только страна войдет в стадию переговорного процесса об открытии новой программы, это уже будет положительным сигналом и на внешних рынках может снова появиться окно возможностей", – отметил Устенко, который также занимает должность исполнительного директора Международного фонда Блейзера.

Напоминаем:

Миссия Международного валютного фонда 21 мая начнет работу в Украине для оценки выполнения текущей программы сотрудничества с фондом stand-by и консультаций за IV статьей устава МВФ.

Команда победителя выборов президента Владимира Зеленского рассчитывает науспешный пересмотр программы stand by Международного валютного фонда в мае 2019 года.

Новая программа помощи от МВФ stand-by было подписано в конце декабря и рассчитана на 14 месяцев, в течение которых Украина может получить 3,9 млрд долл.

Первый пересмотр программы запланирован на середину мая.

После этого станет ясно, может ли Украина рассчитывать на следующий транш - 1,3 млрд долл.

В исследовании JP Morgan говорится, что сфокусированность украинской власти на предстоящих осенью парламентских выборах не позволит стране выполнить условия Международного валютного фонда в 2019 году и получить транш.

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