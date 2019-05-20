"Рекламная чистка": как меняется лицо Киева

Киевские власти два года назад утвердили новые правила размещения рекламы и сейчас активно освобождает улицы города от лишних конструкций. На очереди — городской транспорт. (укр)

Столиця — одне з перших міст України, де влада вирішила звернути увагу на зовнішній вигляд вулиць і будинків. Хоча у спальних районах досі є місця, захаращені рекламними вивісками та білбордами, їх теж обіцяють прибрати.

Найбільш відчутний ефект від роботи КП "Київреклама", що займається демонтажем рекламних носіїв, у центральній частині міста. Тут прибрали більшість рекламних щитів і контролюють вимоги до вивісок.

На Майдані Незалежності вже нема яскраво-зеленої вивіски "Сушія", а написи Rozetka, "Укрпошта" та "МакДональдз" виконані маленькими літерами на фасаді.

Нові вимоги до оформлення засобів зовнішньої реклами в місті почали діяти з 2017 року. Обговорювали їх з учасниками ринку півтора року. Для деяких власників рекламних конструкцій Києва ці правила стали шоковими.

Згідно з правилами, Київ поділений на п'ять форматних зон, для кожної з яких прописані свої вимоги до рекламних носіїв.

У нульовій зоні, історичному центрі, розміщення рекламних носіїв заборонене. У першій зоні дозволені сіті-лайти площею до 2,16 кв м, у другій — ще й скроїли до 8 кв м, у третій — білборди до 36 кв м, у четвертій — суперсайти до 75 кв м.

Крім того, заборонено розміщувати рекламу на пішохідних і велодоріжках, ближче за 10 м від перехресть, пішохідних переходів та зупинок, ближче за 20 м від транспортних розв'язок і ближче за 50 м від залізничних переїздів.

Так, на транспортній розв'язці перед мостом Патона у 2017 році було 90 рекламних засобів, що явно шкодило безпеці руху. Зараз усі щити прибрали.

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Задоволені не всі

Не всі учасники ринку задоволені цими правилами і говорять про збитки. Проте очі киян так само втомлені від засилля реклами. Особливо складно водіям, які часто за рекламою не можуть упізнати дорожні знаки.

За 30 років у Києві було розміщено близько 12 тис рекламних щитів і безліч рекламних вивісок, значна частина — нелегально. До кінця 2019 року кількість щитів скоротиться до 4 390. Всього їх власниками у Києві є 65 компаній.

"Ринок реклами Києва формувався 15 років. У 2017 році ухвалюються нові правила, відповідно до яких все це має бути знищено і побудовано по-новому за короткий термін. Місто треба змінювати, але підходи мали б бути простішими і лояльнішими для операторів", — вважає керівник ТОВ "Алеко" Олексій Гордуз.

Нові правила справді позначилися на ринку, але перед їх ухваленням учасникам довелося домовитися, хто і скільки демонтує рекламних конструкцій.

"Це рішення для бізнесу було непростим, але його прийняли 90% учасників ринку. Ключовим було розуміння кінцевої мети, строків, механізмів досягнення і ціни змін.

Зрозумілі та прозорі правила гри, чесна поведінка влади, відсутність бар'єрів. Такі умови дозволяють поліпшити бізнес-клімат", — зазначає голова громадської спілки "Асоціація операторів зовнішньої реклами України" Оксана Поліщук.

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Жодних меморандумів з цифрами щодо демонтажу реклами у місті оператори не підписували. Зрозуміло, що є і ті, хто не погоджується керуватися новими правилами і вважає їх невмотивованими. ПП "Індивідуал"і ТОВ "РА "Краш" відмовляються демонтувати свої рекламні щити і судяться з місцевою владою.

"Ми не завжди погоджуємося з виставленими нормативами щодо рекламних конструкцій, не розуміємо порядку їх виконання. Я не бачив жодних документів, які б підтверджували домовленість всіх операторів ринку про згоду з новими правилами щодо розміщення рекламних конструкцій", — додає Гордуз.

За його словами, ніхто не має повної інформації про критерії формування схеми розміщення конструкцій та формули розподілу місць.

Хто заплатить за демонтаж

Привести рекламні конструкції у відповідність до нових правил мусять не лише оператори рекламного ринку, а й бізнесмени, які не належать до рекламної сфери.

Так, площа вивісок не повинна перевищувати 3 кв м. Зміст вивіски мусить відповідати або зареєстрованій назві компанії, або товарному знаку. Висновок щодо відповідності вивіски правилам можна оформити за десять днів онлайн.

"Ми вже замінили вивіски у понад 100 відділеннях Києва у центральній частині та навколо центру — в нульовій, першій і другій форматних зонах. Активно продовжуємо цю роботу. Повністю завершити процес оновлення плануємо до вересня 2019 року", — зазначили у прес-службі "Нової пошти".

За даними компанії, додаткові комунікації з представниками міської влади щодо формату вивісок проводити не доводилося, оскільки "Нова пошта" дотримується правил виготовлення та розміщення вивісок, не порушуючи архітектури фасадів.

Компанія зіткнулася з труднощами лише під час проведення демонтажних робіт: заважали великий транспортний потік і припаркований транспорт.

фото www.life-media.kiev.ua

Ощадбанк теж змінив майже всі вивіски. Для банку зміна вивісок — це питання грошей і часу. Співвласник та СЕО мережі ресторанів Salateira Олександр Савілов зазначив, що ціна на заміну вивіски залежить від складності робіт. Отримання дозволу, монтаж і сама вивіска можуть коштувати 30-60 тис грн.

Переробляє вивіску на фасаді й "МакДональдз" на "Золотих воротах". Директор з розвитку підприємства в Україні Віталій Стефурак погоджується з новими вимогами, проте вважає, що їх треба частково доопрацювати.

За його словами, нові правила не враховують інтереси закладів, що працюють на окремих ділянках та в окремих будівлях, які не є історичною цінністю, а просто потрапляють в історичний ареал. Наприклад, АЗС, комплекси побутового обслуговуванням, заклади, що надають послуги для клієнтів в автомобілях.

"У нас є багато елементів, що не є рекламними: вказівні знаки, позначки напряму руху. Це частина бізнесу, яка пояснює клієнтам, як користуватися тією чи іншою послугою. Це абсолютно не враховано в нових правилах", — додає Стефурак.

Натомість начальник управління з питань реклами КМДА Олександр Смирнов зазначає, що всі ці речі у правилах є. "Недавно ми зустрічалися з представниками заправних станцій, де розповіли їм, як встановлювати конструкції. Правила не виключають можливість розміщення навігаційних елементів", — переконує він.

За його словами, рекламна реформа у Києві триває не просто заради демонтажу конструкцій. Це, в першу чергу, якісна зміна зовнішнього вигляду столиці.

Однак такий стрімкий рух — серйозне навантаження для операторів. "Оновлення однієї конструкції коштує 40-350 тис грн, демонтаж з благоустроєм — 3-25 тис грн", — повідомили в Асоціації операторів зовнішньої реклами України.

За словами начальника управління з питань реклами КМДА Олександра Смирнова, місто було перенасичене рекламними конструкціями. Зі скороченням кількості рекламних носіїв зросте і вартість розміщення реклами для клієнтів, тому оператори ринку можуть частково компенсувати втрати, пов'язані з демонтажем.

Рекламне майбутнє

Зараз "Київреклама" демонтує незаконні рекламні засоби у другій та третій форматних зонах. Одним з найскладніших випадків демонтажу були три рекламні щити ТОВ "Лайф борд" площею 900 кв м. Демонтаж одного щита тривав майже два тижні і відбувався цілодобово.

Власникам рекламних конструкцій надсилають вимогу про усунення порушень з терміном виконання три доби. Якщо власник самостійно не усуне порушення, то це відбувається силами КП "Київреклама". Проте є власники, які після демонтажу повертають свою рекламу. Максимальний штраф — 1 700 грн.

Крім того, є складності із складанням адміністративних протоколів за порушення правил розміщення реклами. Власники або переховуються, або відмовляються надавати свої паспортні дані для оформлення адміністративного протоколу.

"Вигляд міста — це спільна відповідальність киян, бізнесу та влади.

Кияни зробили заявку на місто без засилля реклами, а бізнес і влада її виконують", — зазначає Смирнов.

За його словами, на сайті "Київреклами", зареєструвавшись, можна перевірити законність рекламних конструкцій або поскаржитися на їх розміщення.

На сайті комунального підприємства також є карта з переліком дозволених рекламних конструкцій. Її аналіз свідчить, що найбільші порушники — власники та орендарі приміщень, у яких працюють лотереї та ломбарди.

Врегулювання потребує й реклама на міському транспорті та в Київському метрополітені. Управління з питань реклами над цим питанням уже працює.