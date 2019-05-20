Торговая война: Google может запретить Huawei использовать Android
Компания Google частично приостановила сотрудничество с китайским производителем смартфонов и телекоммуникационного оборудования Huawei.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственный источник.
Этот решение может ограничить возможности Huawei по производству смартфонов для продажи за пределами Китая, поскольку компания потеряет доступ к обновлениям операционной системы Android.
Следующая версия смартфонов на Android также потеряет доступ к популярным сервисам, включая Google Play Store, приложения Gmail и YouTube, пишет издание.
"Huawei сможет использовать только публичную версию Android и не сможет получить доступ к проприетарным приложениям и сервисам от Google", - сказал источник.
Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ, запрещающий американским компаниям использовать иностранные телекоммуникации, которые могут создавать риск для страны.
Как сообщается, администрация Трампа добавила Huawei Technologies Co Ltd в список компаний, торговля с которыми запрещается.
В конце апреля Центральное разведывательное управление сообщило союзникам США о том, что китайская телекоммуникационная корпорация Huawei получает финансирование от органов безопасности КНР.
По данным британского издания The Times, которое ссылалось на собственные источники, Huawei получает средства от Народно-освободительной армии Китая и от комиссии по национальной безопасности Коммунистической партии Китая.
Полученную информацию США передали своим партнерам из разведывательного альянса Five Eyes, в который входят Великобритания, Австралия, Канада, Новая Зеландия и США.
США, Канада, Австралия, Великобритания и Япония, наложили значительные ограничения на Huawei и ZTE из-за опасений, что использование продукции компаний сделает их сети уязвимыми для проникновения и шпионажа извне. Норвегия, Польша и Германия также рассматривают подобные шаги.
Техника Huawei якобы имеет "черные двери", которые дают китайским спецслужбам доступ к зашифрованным данным устройств, хотя Пекин это отрицает.
В Еврокомиссии убеждены, что китайские компании производят чипы, которые могут быть использованы "для получения секретов".
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