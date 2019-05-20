Порошенко за время президентства потерял статус миллиардера — Bloomberg

Пятый президент Украины Петр Порошенко потерял статус миллиардера вскоре после избрания на пост главы государства в 2014 году.

Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно индексу Bloomberg Billionaires, чистый капитал Порошенко снизился почти на 40% - до 705 миллионов долларов.

Самый дорогой актив экс-президента Украины - кондитерская компания Roshen. Среди других активов Порошенко - банк, телеканал, страховая компания, несколько сельскохозяйственных и пищевых предприятий, отмечает Bloomberg.

По данным агентства, самый богатый украинец Ринат Ахметов с 2014 года потерял еще больше - 50% капитала. У него осталось 5,5 млрд долларов.

Потери Порошенко и Ахметова в процентах

Напомним:

Бизнесом Порошенко управляют фирмы близких друзей.

В обновленном рейтинге самых богатых людей мира, составленном журналом Forbes, Ринат Ахметов занял 272-е место.

Он традиционно возглавляет рейтинг 100 самых богатых украинцев. С 2014 года года компании Ахметова приобрели активов на сумму около 22 миллиардов гривень.

Экономическая правда