Новости 8 апреля: Коломойский и "Приватбанк", увольнения в "Укрзализныце"

О Коломойском и Приватбанке. Игорь Коломойский заявляет, что не намерен возвращать себе национализированный "Приватбанк", но хочет вернуть капитал в 2 миллиарда долларов. Кроме того, олигарх назвал Международный валютный фонд одним из бенефициаров национализации финучреждения.

Об увольнениях в "Укрзализныце". Наблюдательный совет "Укрзализныци" принял решение освободить от должности двух членов правления компании.

О 6 миллиардах на фермерство. В 2019 году правительство страны выделит на развитие фермерства 5,9 миллиардов гривень.

О "Днипроавиа". Государственный "Приватбанк" лишили прав требования к авиакомпании Коломойского на 1,5 миллиарда гривен.

О мелодиях, гороскопах, анекдотах. Украинцы теряют на "скрытых" услугах мобильных операторов до 100 миллионов в год.

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Фокус на Приватбанк. Вернет ли Зеленский Коломойскому банк после выборов

Победа Зеленского в первом туре выборов активизировала разговоры о будущем Приватбанка. Возможно ли возвращение финансового учреждения Коломойскому?(укр)

Игорь Коломойский: Мне не нужен "Приват", но пусть вернут 2 миллиарда долларов капитала

Экс-собственник Приватбанка рассказал о том, чего он ожидает от судебных споров вокруг банка и почему рассчитывает на компенсацию.