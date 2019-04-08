Украинцы теряют на "скрытых" услугах мобильных операторов до 100 миллионов в год

Офис эффективного регулирования (BRDO) нарабатывает нормативные изменения, которые помогут решить проблему потери денег абонентами мобильной связи из-за контент-услуг, которые они не подключали.

Об этом сообщает пресс-служба BRDO в Facebook.

Как отметили эксперты, деньги с мобильного счета могут исчезать именно из-за контент-услуг — мелодии, гороскопы, анекдоты — объемы продаж которых растут с каждым годом.

"По нашей оценке, совокупный доход от них в 2017 году превысил 1 миллиард гривень" — отметили в BRDO.

И добавили, что определить, какая часть оплаченных контент-услуг на самом деле не заказывалась потребителями, довольно сложно.

"Однако, даже если предположить, что таких 10%, то убытки потребителей составляют не менее 100 млн грн в год", — добавили эксперты.

Как отметили в BRDO, проблему признает и сам регулятор — - Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ).

Так, в конце марта НКРСИ опубликовала отчет на своей странице, что подтверждает: подключение операторами контент-услуг без согласия абонентов было одной из двух основных проблем мобильной связи в 2018 году (вторая — отсутствие тарифных планов без интернета).

"О росте масштаба проблемы свидетельствует и динамика соответствующих жалоб абонентов: по сравнению с 2016 годом, их количество в 2018-м выросло в 5 раз!" — отметили в BRDO.

В то же время в Офисе эффективного регулирования подчеркнули, что IT-сектор BRDO уже нарабатывает нормативные изменения, которые помогут решить эту проблему.

Напомним:

По данным Антимонопольного комитета, "большая тройка" мобильных операторов сократила срок действия ряда тарифных планов до четырех недель (28 дней).

Так, в августе 2018 года о переводе на 28-дневную тарификацию пяти тарифных планов предоплаты заявил lifecell.

До этого на расчетный период в четыре недели перешли также "Киевстар" и "Vodafone Украина".

В сентябре 2018 года АМКУ начал расследование факта изменения мобильными операторами расчетного периода в тарифных планах.

Как отмечалось, всего за 12 месяцев абонентам тарифных планов с 28-дневной тарификацией приходится платить за связь 13 раз.

В марте 2019 года Vodafone вернул ежемесячную абонплату, не дождавшись решения АМКУ.

Экономическая правда