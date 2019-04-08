Украинцы теряют на "скрытых" услугах мобильных операторов до 100 миллионов в год
Офис эффективного регулирования (BRDO) нарабатывает нормативные изменения, которые помогут решить проблему потери денег абонентами мобильной связи из-за контент-услуг, которые они не подключали.
Об этом сообщает пресс-служба BRDO в Facebook.
Как отметили эксперты, деньги с мобильного счета могут исчезать именно из-за контент-услуг — мелодии, гороскопы, анекдоты — объемы продаж которых растут с каждым годом.
"По нашей оценке, совокупный доход от них в 2017 году превысил 1 миллиард гривень" — отметили в BRDO.
И добавили, что определить, какая часть оплаченных контент-услуг на самом деле не заказывалась потребителями, довольно сложно.
"Однако, даже если предположить, что таких 10%, то убытки потребителей составляют не менее 100 млн грн в год", — добавили эксперты.
Как отметили в BRDO, проблему признает и сам регулятор — - Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ).
Так, в конце марта НКРСИ опубликовала отчет на своей странице, что подтверждает: подключение операторами контент-услуг без согласия абонентов было одной из двух основных проблем мобильной связи в 2018 году (вторая — отсутствие тарифных планов без интернета).
"О росте масштаба проблемы свидетельствует и динамика соответствующих жалоб абонентов: по сравнению с 2016 годом, их количество в 2018-м выросло в 5 раз!" — отметили в BRDO.
В то же время в Офисе эффективного регулирования подчеркнули, что IT-сектор BRDO уже нарабатывает нормативные изменения, которые помогут решить эту проблему.
Напомним:
По данным Антимонопольного комитета, "большая тройка" мобильных операторов сократила срок действия ряда тарифных планов до четырех недель (28 дней).
Так, в августе 2018 года о переводе на 28-дневную тарификацию пяти тарифных планов предоплаты заявил lifecell.
До этого на расчетный период в четыре недели перешли также "Киевстар" и "Vodafone Украина".
В сентябре 2018 года АМКУ начал расследование факта изменения мобильными операторами расчетного периода в тарифных планах.
Как отмечалось, всего за 12 месяцев абонентам тарифных планов с 28-дневной тарификацией приходится платить за связь 13 раз.
В марте 2019 года Vodafone вернул ежемесячную абонплату, не дождавшись решения АМКУ.
Экономическая правда
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