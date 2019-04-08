Приватбанк лишили прав требования к авиакомпании Коломойского на 1,5 миллиарда

Суд не удовлетворил апелляцию государственного Приватбанка в рамках дела о банкротстве ОАО "Авиационная компания "Днеправиа" по ходатайству связанной с группой "Приват" Игоря Коломойского ООО "Галтера", владельца 94,5% акций авиакомпании.

Соответствующее решение принял 22 марта Центральный апелляционный хозсуд, сообщает Finbalance.

Приватбанк оспаривал признание недействительными условий кредитных договоров, заключенных между финучреждением и "Днеправиа" в 2011-2014 годах в части начисления вознаграждения за пользование займами.

17 декабря 2018 Хозсуд Днепропетровской области в рамках дела о банкротстве "Днеправиа" отказался удовлетворить заявление Приватбанка о признании его требований к "Днеправиа" в размере 1,5 млрд грн.

Вместе с тем, 17 декабря 2018 суд утвердил реестр требований кредиторов "Днеправиа", включив в него требования Goiania Comercio E Servicos Internacionais LDA (920,8 млн грн и 489,5 млн грн), ООО "Альянс Партнер Групп" (823,8 млн грн), ООО "Международный аэропорт" Днепропетровск "(598,8 млн грн), ООО "Галтера" (545,9 млн грн), Troyon Assets Limited (340,6 млн грн), Feyen Consulting Limited (216,9 млн грн), Brassbox Limited (179,6 млн грн), "Укртатнафты" (132,8 млн грн).

Согласно судебным материалам еще от 2011 года, "Днеправиа" арендовало самолеты у Brassbox Limited, Goiania Comercio E Servicos Internatiocionais, Troyon Assets Limited, Feyen Counsulting Limited.

Осенью 2017 СМИ писали, что у "Днеправиа" уже не было воздушных судов, а по крайней мере часть из них перешла к авиакомпании "Роза ветров". По утверждениям некоторых СМИ, авиакомпания "Роза Ветров" входит в сферу влияния группы "Приват".

15 января 2019 Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу Фонда госимущества Украины и отменил решения судов низших инстанций по иску ФГИУ к ООО "Галтера" о расторжении договора о приватизации "Днеправиа" и передал его на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

ФГИ в конце августа 2009 года продал 94,572% акций компании ООО "Галтера". В результате авиакомпанией через "Галтеру" владеет группа "Приват" бизнесмена Игоря Коломойского.



Решением хозсуда по представлению Днепропетровской областной прокуратуры 30 марта 2017 года решено 94,5% акций ПАО "Авиационная компания "Днипроавиа" списать в пользу государства. Этот вопрос продолжает рассматриваться в судебном порядке.

Между тем, Печерский районный суд Киева по ходатайству Генпрокуратуры наложил новый арест на активы ряда компаний, которые прямо и косвенные связаны с группой "Приват" в рамках уголовного производства о возможном выводе 19 млрд грн рефинансирования, привлеченного "Приватбанком" у Нацбанка Украины до национализации.

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