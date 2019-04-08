Из "Укрзализныци" уволили двух членов правления — источник

Наблюдательный совет "Укрзализныци" принял решение освободить от должности двух членов правления компании.

Об этом ЭП сообщил собеседник в правительстве.

Так, по данным собеседника, речь идет о Сергее Михальчуке и Александре Бужоре. Решение было принято 5 апреля.

"Официально об этом будет объявлено в ближайшие дни", - заявил собеседник.

"Насколько мне известно, другой кандидатуры в состав правления не вводилось. Скорее всего, в "Укрзализныце" решили начать кадровые чистки людей с негативной репутацией", - добавил он.

Напомним:

В апреле 2018 года СБУ и ГПУ пришли с обысками в "Укрзализныцю" к Михальчуку. Он подозревался "в деле злоупотреблений в особо крупных размерах и преступном сговоре с целью коррупционных доходов" вместе с братьями Дубневичами.

В 2009-2011 годах он был заместителем гендиректора "Укрзализныци" Михаила Костюка. Последний известен тем, что запатентовал вместе с Дубневичами рельсовые скрепления, за которые УЗ ежегодно платила миллионы гривень.

В августе 2018 Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд 36 протоколов об административных правонарушениях по непредоставлению сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии члена правления ПАО "Укрзализныця" Александра Бужора.

"Александр Бужор, получая доход по месту осуществления трудовой деятельности, обязан был подавать соответствующее уведомление о получении аванса и второй половины заработной платы, поскольку сумма начисленных ему средств значительно превышала установленный порог и составляла от 101 739 до 337 861 гривень. Однако чиновник ни разу сообщение не подавал", - сообщали в НАПК.

Экономическая правда