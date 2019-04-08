Коломойский рассказал, как МВФ "подстрекал" отобрать у него банк

Экс-собственник Приватбанка Игорь Коломойский назвал Международный валютный фонд одним из бенефициаров национализации финучреждения.

Об этом он рассказал в разговоре с ЭП.

"Пусть правоохранительные органы разбираются по поводу того, кто что нарушил в этом процессе, а кто что не нарушил. Были бенефициары процесса, МВФ например, но у них есть иммунная система. Юристы занимаются тем, как до него добраться", - сказал Коломойский.

"Он (МВФ - ред.) "подстрекал" к этому делу. Были конкретные люди, которые приезжали и проверяли как идет докапитализация. Они говорили о том, что мы не дадим Украине деньги до тех пор, пока вы не отберете у них банк", - утверждает бывший владелец Приватбанка.

18 декабря 2016 правительство приняло решение о национализации Приватбанка. Государство получило 100% в его капитале, а финучреждение было докапитализировано на сумму 155,4 млрд грн.

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Экономическая правда