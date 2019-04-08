Коломойскому не нужен Приватбанк, хочет компенсацию в 2 миллиарда

Олигарх Игорь Коломойский заявляет, что не намерен возвращать себе национализированный "Приватбанк", но хочет вернуть капитал в 2 миллиарда долларов.

Об этом он сказал в интервью "Экономической правде", отвечая на вопрос, планирует ли он подавать новые иски с требованием компенсации.

"Мне не нужен Приватбанк. Но там лежало два миллиарда долларов капитала. Пусть вернут, и нет вопросов", - сказал Коломийский.

Он добавил, если суд установит, что что-то было неправильно или незаконно сделано во время национализации, то "будем как-то договариваться, решать или судиться".

"Не обязательно же сразу судиться. Мне непонятна позиция государства. Они хотят оставить себе Приватбанк? Пусть оставляют", - сказал олигарх.

По его словам, "Приватбанк" является обузой для государства.

"Оно (государство, – ред.) не знает, что с банком делать. Государство просрало весь кредитный портфель, который был банке и сейчас рассказывает, что по вине Коломойского и Боголюбова по кредитам ничего не платится", - заявил Коломойский.

Он добавил, что после смены власти в Украине он рассчитывает на "честный и справедливый суд и честную правовую оценку (национализации банка – ред.)".

"Пока будет Порошенко, никакого справедливого суда в стране не будет. И не только по моему вопросу. Я никуда не тороплюсь. Для меня это не вопрос жизни и смерти. Вопрос не в деньгах, а в принципе", - сказал Коломойский.

Он также рассказал, что МВФ "подстрекал" государство отобрать у него банк.

Читайте интервью полностью - Игорь Коломойский: Мне не нужен "Приват", но пусть вернут 2 миллиарда долларов капитала

ЭП выяснила, возможно ли возвращение банка - Фокус на Приватбанк. Вернет ли Зеленский Коломойскому банк после выборов

Напомним:

В декабре 2016 года правительство Украины по предложению Нацбанка и акционеров "ПриватБанка", крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации"Приватбанка".

Банк перешел в государственную собственность, на его докапитализацию государство потратило более 155 миллиардов гривен.

В сентябре 2018 года Окружной административный суд Киева подтвердил правомерность принятого Нацбанком решения об отнесении Приватбанка к категории неплатежеспособных, отклонив иск клиента банка.

Недавно Коломойский заявил, что надеется получить компенсацию за "Приватбанк" после выборов.

Победитель первого тура президентских выборов Владимир Зеленский заявил, что не понимает, почему олигарху Коломойскому должны возвращать национализированный "Приватбанк", и что ему все равно, что будет с Коломойским.

Также сообщалось, что ФБР ведет расследование против олигарха Коломойского относительно возможных финансовых преступлений, включая отмывание средств.

Украинская правда