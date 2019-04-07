Новости выходных: реформа ГФС, Boeing 737 Max и безопасность на транспорте

О рейтинге "Нафтогаза". Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента НАК "Нафтогаз Украины" на уровне "B-" со стабильным прогнозом.

Об авиакомпаниях. Авиакомпания Swiss International Air Lines, входящая в Lufthansa Group, с апреля этого года увеличит количество рейсов по маршруту Цюрих-Киев с четырех до шести в неделю.

О безопасности на транспорте. Министерство инфраструктуры предложит правительству увеличить штат Службы безопасности на транспорте ("Укртрансбезопасность") на 70%.

О Boeing 737 Max. Американский авиконцерн Boeing с середины апреля сократит производство самолетов 737 Max.

О руководителях таможни и налоговой. Нацагентство по вопросам государственной службы обнародовало перечень кандидатов на посты руководителей Государственной налоговой и Государственной таможенной служб – по 7 человек на каждый пост.

О борьбе с коррупцией. Команда кандидата в президенты Владимира Зеленского обнародовала шаги, которые он планирует осуществить в сфере борьбы с коррупцией в случае своей победы.

Вы хотите знать больше?

Смотри и учись: 7 сериалов о деньгах и бизнесе

ЭП подобрала семь лучших сериалов о работе бизнеса, которые будет интересно посмотреть начинающим и опытным руководителям.