Авиакомпания Swiss увеличивает в 1,5 раза количество рейсов из Украины в Швейцарию
Авиакомпания Swiss International Air Lines, входящая в Lufthansa Group, с апреля этого года увеличит количество рейсов по маршруту Цюрих-Киев с четырех до шести в неделю.
Об этом заявил региональный менеджер Lufthansa Group Рене Койнзак, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"С 7 апреля количество рейсов увеличится до шести в неделю, а с июля они будут выполняться ежедневно", - сказал он.
Койнзак отметил, что рейсы будут осуществляться на самолетах Bombardier CS300 (135 мест) и CS100 (110 мест - ред).
Он уточнил, что пока рано говорить о возможности открытия Swiss новых направлений из Киева или других крупных украинских городов в Швейцарии. Представитель компании добавил, что рейс Цюрих-Киев был восстановлен всего год назад, и сейчас количество мест по этому маршруту будет увеличено сразу на 50%, поэтому нужно время, чтобы проанализировать результаты этих изменений.
Swiss с 1 октября 2014 года прекратила прямые рейсы между Киевом и Цюрихом, начатые осенью 2013 года. "Маршрут Цюрих-Киев не оправдал наших ожиданий. Ситуация в Украине также сыграла свою роль", - заявила тогда представитель компании Зонья Птассек.
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