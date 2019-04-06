Мининфраструктуры планирует расширить штат "Укртрансбезопасности" на 70%

Министерство инфраструктуры предложит правительству увеличить штат Службы безопасности на транспорте ("Укртрансбезопасность") на 70%.

Об этом сообщил директор департамента стратегического развития дорожного рынка и автоперевозок министерства Виктор Сасин на брифинге в Киеве в пятницу, передает Интерфакс-Украины.

Сасин отметил, что уже сегодня действуют успешные нормы, запрещающие использовать переоборудованные транспортные средства, так называемые "спринтеры", которые в то же время все еще ездят по дорогам Украины.

"Теперь стоит вопрос усиления контроля. Есть проблема по количеству инспекторов в "Укртрансбезопасности". Уже есть инициативы "Укртрансбезопасности" и министерства по увеличению штата ведомства, потому что если на область – четыре инспектора, то определить количество нелегальных перевозчиков, перевозчиков, использующих не те транспортные средства, – достаточно сложно", – заявил Сасин.

Он добавил, что если инициативу поддержит Кабмин, "то ситуация в корне изменится".

Сасин сообщил, что необходимые изменения уже подготовлены и в ближайшее время будут внесены на рассмотрение Кабмина.

По словам Сасина, в настоящее время около 600 работников "Укртрансбезопасности" составляют центральный аппарат и инспекторы.

"Увеличение планируется достаточно существенное – около 70%, если не ошибаюсь", – добавил он.

Как отметил глава департамента Мининфраструктуры, в новом евроинтеграционном законопроекте предусмотрено ужесточение санкций в отношении недобросовестных перевозчиков и один из предложенных вариантов – конфискация транспортного средства в случае повторного правонарушения.

Ранее Мининфраструктуры планировало инициировать отставку главы "Укртрансбезопасности".