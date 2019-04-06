На посты глав таможни и налоговой претендуют по 7 человек
Нацагентство по вопросам государственной службы обнародовало перечень кандидатов на посты руководителей Государственной налоговой и Государственной таможенной служб – по 7 человек на каждый пост.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов в Facebook.
Отмечается, что в 5 апреля НАГС завершило прием документов от кандидатов.
Первый этап отбора состоится уже 9 апреля.
"Кандидаты будут сдавать экзамен на владение иностранным языком. Далее их будут ожидать тестовые задания на знание законодательства и ситуативные решения, а также они будут проходить собеседование с серией вопросов и ответов", – говорится в сообщении Минфина.
Отмечается, что конкурс проводит комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы, и что он будет открытым.
"К процессу проверки и оценки работ будут допущены украинские и иностранные эксперты, представители бизнеса, чтобы обеспечить беспристрастность избрания кандидатов, конкурсная комиссия будет рекомендовать правительству для назначения на должности руководителей ГНС и ГТС", – подчеркнули в министерстве.
На сегодняшний день документы на участие в конкурсах подали 14 человек.
Кандидаты на пост главы ГТС:
Груша Артем Андреевич
Кривицкий Виктор Брониславович
Мирошниченко Михаил Иванович
Нефьодов Максим Евгеньевич
Орленко Игорь Николаевич
Саварец Андрей Викторович
Федоришин Александр Александрович
Кандидаты на пост главы ГНС:
Верланов Сергей Алексеевич
Данюк Мария Николаевна
Кавылин Алексей Анатольевич
Кулик Петр Любомирович
Алексеенко Дмитрий Владимирович
Острович Сергей Эрнестович
Петухов Сергей Игоревич
В то же время отмечается, что официальная информация о перечне кандидатов от НАГС будет обнародована 9 апреля после заседания комиссии.
Напомним, 4 апреля первый замминистра экономразвития и торговли Максим Нефедов заявил, что примет участие в конкурсе на должность главы Государственной таможенной службы.
Экономическая правда
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