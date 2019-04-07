У Зеленского рассказали, как планируют бороться с коррупцией

Команда кандидата в президенты Владимира Зеленского обнародовала шаги, которые он планирует осуществить в сфере борьбы с коррупцией в случае своей победы.

Соответствующее сообщение опубликовано на канале "Команда Зеленского" в Telegram.

Там отмечается, что "наказание за коррупцию должно превышать все возможные выгоды от нее".

"Мы подчеркиваем, что в этой сфере изобретать велосипед не нужно. Давно известно - что надо делать. Просто политической воли никогда не было", - говорится в тексте.

Для борьбы с коррупцией команда Зеленского предлагает, в частности, отменить неприкосновенность; создать международный Высший экономический суд; "лишить силовые структуры несвойственных функций" (инициирования дел и расследования экономических и финансовых преступлений) и формировать их исключительно через независимую международную конкурсную комиссию.

Кроме того, предлагается максимально декриминализировать экономическую деятельность (наказывать экономически и административно за экономические нарушения), наказывать должностных лиц, выдвигающих искусственные претензии к бизнесу; перенести "государство в смартфон" через реализацию максимального количества услуг бизнесу в электронном виде.

"Увеличить суровость наказания для государственных служащих путем подписания согласия на добровольное лишение службы и через введение дополнительного наказания в виде конфискации всего имущества и пожизненного запрета занимать государственные или местные должности, ввести запрет судейских решений по выходу под залог", - говорится также в тексте.

Кроме того, в команде Зеленского планируют "максимально привлечь граждан к разоблачению коррупции через вознаграждения".

В предложениях отмечается, что антикоррупционные органы должны формироваться через независимые международные конкурсные комиссии. Также планируется "инициировать обращение к западным правоохранителям с просьбой начать антикоррупционные расследования против тех украинских коррупционеров, которые установлены украинскими антикоррупционными органами".

Напомним,



Первый тур выборов президента Украины состоялся 31 марта.



Во второй тур, который состоится 21 апреля, согласно подсчету 100% электронных протоколов, прошли действующий президент Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский.