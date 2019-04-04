Новости 4 апреля: о давлении на бизнес, выборах и сговоре на тендерах Минобороны

О выборах. Moody`s не ожидает, что потенциальная победа Зеленского во втором туре выборов окажет влияние на экономическую или фискальную политику Украины, поскольку премьер и ряд министров назначаются и подотчетны парламенту.

О финансах. Национальный банк предоставил возможность иностранным компаниям открывать счета в банках Украины.

О давлении на бизнес. Владелец "Хортицы" Черняк заявляет о давлении на бизнес.

Об авиасообщении с РФ. Федеральное агентство воздушного транспорта РФ предложило властям Украины провести переговоры по возобновлению авиасообщения в полном объеме.

О заробитчанах. Сумма частных денежных переводов из-за границы в Украину в прошлом составила 10,888 млрд долларов. Это на 17,5% больше, чем в 2017 году.

О приватизации. О том, сколько Украина заработала на приватизации с начала года.

О сговоре на тендерах. АМКУ оштрафовал 22 из 24-х компаний, которые участвовали в тендерах Минобороны на поставку питания для армии.

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