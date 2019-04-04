НБУ разрешил иностранным компаниям открывать счета в украинских банках

Национальный банк предоставил возможность иностранным компаниям открывать счета в банках Украины.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Для постепенного перехода Украины к свободному движению капитала Национальный банк предоставляет возможность открывать счета новым субъектам финансового рынка Украины - юридическим лицам-нерезидентам, в том числе иностранным инвестиционным фондам и компаниям по управлению активами, действующих от имени таких инвестиционных фондов.

Право открывать счета в украинских финансовых учреждениях и осуществлять через такие счета валютные операции юридическим лицам - нерезидентам Украины предусматривают Законы "О валюте и валютных операциях" и "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно содействия привлечению иностранных инвестиций", а также Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

С этой целью Национальный банк обновил Инструкцию о порядке открытия и закрытия счетов клиентов банков и корреспондентских счетов банков - резидентов и нерезидентов.

Она, в частности регулирует порядок открытия/закрытия банками: счетов клиентов - резидентов и нерезидентов Украины (физических и юридических лиц); корреспондентских счетов банков - резидентов и нерезидентов; счетов международных финансовых организаций, а также управляющего по договору управления имуществом.

"Упрощение в порядке открытия счетов клиентов, предусмотренное в Инструкции, положительно повлияет на условия ведения бизнеса в Украине благодаря таким новациям: отмены представления клиентами банков при открытии счетов карточки с образцами подписей - отныне распоряжения счетом будет осуществляться на основании перечня лиц, которые согласно законодательству имеют на это право, и что не требует нотариального удостоверения; изменение наименования юридического лица не предусматривает закрытие действующих счетов", - говорится в сообщении.

Напомним, 7 февраля в Украине вступил в силу закон "О валюте и валютных операциях".

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Экономическая правда