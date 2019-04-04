РФ предлагает Украине провести переговоры о возобновлении авиасообщения — росСМИ
Федеральное агентство воздушного транспорта РФ предложило властям Украины провести переговоры по возобновлению авиасообщения в полном объеме.
Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на Росавиацию.
"В ответ на запрет прямого чартерного воздушного сообщения властей Украины между нашими странами, предлагаем провести переговоры и возобновить воздушное сообщение на регулярной и чартерной основе между Россией и Украиной в полном объеме. Уверены в том, что такое решение отвечает интересам наших народов и авиапассажиров", - приводит заявление Росавиации агентство.
В то же время на сайте российского ведомства такое уведомление не опубликовано.
Напомним:
В сентябре-октябре 2015 года Россия запретила украинским компаниям летать в РФ. Украина также полностью прекратила авиасообщение с Россией.
22 марта кандидат в президенты Юрий Бойко и кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук встретились в Москве с премьером России Дмитрием Медведевым.
2 апреля стало известно, что из-за полета Бойко-Медведчука в Москву возбудили уголовное дело против сотрудников Государственной пограничной и Государственной авиационной службы.
3 апреля Кабмин поддержал предложение Министерства внутренних дел о запрете нерегулярного авиасообщения между Украиной и Российской Федерацией после визита Бойко и Медведчука в РФ.
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