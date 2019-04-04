Владелец "Хортицы" Черняк заявляет о давлении на бизнес

Контролирующие органы одновременно начали проверки на заводах, складах и представительствах компании Global Spirits в Украине.

Об этом заявил владелец алкогольного холдинга Global Spirits Евгений Черняк на своей странице в Facebook.

"На всех моих заводах, складах и представительствах начались ... одновременные проверки контролирующих органов. Блокируют отгрузки, проверяют документацию, тянут время. Такого у меня не было с времён Януковича", - написал Черняк.

При этом он отметил, что проверяющие "настроены в целом хорошо".

"Понимаем, говорят, что ... оснований для проверок нет, но вы как-то куда-то сходите, сами знаете куда и договоритесь, чтобы сняли команду по проверкам", - процитировал слова представителей государственных органов Черняк.

Бизнесмен заявил, что не собирается ни с кем "договариваться".

Заказчиком проверок контролирующих органов Черняк назвал сына экс-заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского — Игоря Гладковского, назвав его по бывшей фамилии Свинарчук.

ОБНОВЛЕНО

В свою очередь, Игорь Гладковский на странице в Facebook "Ваші Гроші" заявил, что "не связан с обысками" в Global Spirits.

"Я не имею никакого отношения к вашим проблемам с правоохранителями", - написал он.

Отметим, что в сообщении Черняка не говорится о каких-либо обысках, осуществляемых правоохранителями.

Напоминаем:

Global Spirits - крупнейший в Восточной Европе международный алкогольный холдинг.

В структуру холдинга входят крупнейшие производственные площадки ЛВЗ "Хортица" и "Одесский коньячный завод", а также дистрибьюторская компания "УДК".

В портфель холдинга входят водочные, коньячные и винные бренды.

Продукция Global Spirits экспортируется в более 87 стран мира. Руководит холдингом Евгений Черняк. Центральный офис расположен в Нью-Йорке (США).

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Экономическая правда