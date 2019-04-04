Сколько Украина заработала на приватизации с начала года

За первый квартал 2019 года от приватизации поступило 184 миллионов гривень — в 5,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил и. о. председателя Фонда государственного имущества Виталий Трубаров.

За все время малой приватизации, которая стартовала осенью 2018 года, продано госимущества на сумму почти в 450 миллионов гривень, отметил он.

Трубаров также обратил внимание на то, что наиболее дорогие, конкурентные и инвестиционно привлекательные предприятия так и остаются не переданными министерствами в Фонд.

"Это 29 объектов малой приватизации, которые можно успешно продать и которые могли бы эффективно работать с новым владельцем, платить налоги и создавать новые рабочие места", — написал в. о. главы ФГИ.

Он напомнил, что первый квартал 2018 года завершил старые процедуры приватизации.

"Потому что начиная с 7 марта прошлого года вступил в силу новый закон о приватизации, и она пошла совершенно по новым, прогрессивным, европейским правилам", — отметил он.

Ранее в Фонде госимущества назвали должников по передаче предприятий на приватизацию, среди которых — Кабинет министров, 5 министерств и несколько госпредприятий.

Согласно Закону Украины "О приватизации государственного и коммунального имущества", объектами малой приватизации становятся активы государственной и коммунальной собственности стоимостью до 250 млн грн. На продажу их выставляют Фонд госимущества и местные органы власти.

Экономическая правда