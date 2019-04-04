Генетически модифицированные дети и "гараж" с запасными органами. Что будет с нами через 25 лет

Технологии и рост продолжительности жизни людей концептуально меняют философию современной медицины. Футуролог назвал главные тренды цифровой медицины в ближайшие десятилетия.

ЭП побывала на лекции футуролога и доктора экономических наук Андрея Длигача, который рассказал о главных трендах современной цифровой медицины, и о том, как изменится мировая отрасль здравоохранения в ближайшие 5-25 лет.

Публикуем ключевые тезисы футуролога, которые прозвучали на лекции.

Избегать болезнь, а не лечить ее

Сейчас медицина работает по модели так называемого "длящегося настоящего". Например, офтальмологические операции для большей точности делают роботы. Но такие операции совершают также, как до этого их проводили люди. Робот оперирует, а хирург присутствует, чтобы вмешаться, если что-то пойдет не так.

Идеология новой медицины основана на том, чтобы с помощью технологий дополненной и виртуальной реальности, искусственного интеллекта (ИИ), роботизации, анализа больших данных построить такую модель жизни человека, чтобы его не настигла болезнь, к которой он предрасположен.

Футуролог и доктор экономических наук Андрей Длигач фото UNIT.City

ИИ IBM Watson (суперкомпьютер фирмы IBM, оснащённый вопросно-ответной системой искусственного интеллекта — ЭП) несколько лет назад научился прогнозировать возникновение болезни Альцгеймера и Паркинсона за несколько лет до появления симптомов.

Технология и процедуры лечения онкологических заболеваний с помощью IBM Watson существенно более эффективны, чем традиционные человеческие модели.

Суперкомпьютер IBM Watson https://ru.wikipedia.org/wiki/IBM_Watson Источник:

Возможности суперкомпьютера IBM Watson Презентация Андрея Длигача

ИИ Google DeepMind позволяет предсказывать до 50 типов заболевания глаз.

"Apple повесил нам Apple Watch и несколько стартапов, а также сам Apple, продвигает решение по считыванию кардиограммы человека с помощью браслетов Apple Watch", — напоминает Длигач.

"Это нужно не для того, чтобы в клинику в США шел сигнал о том, что человек упал и у него вероятно инфаркт или инсульт. Это нужно для того, чтобы собирать данные о работе нашего сердца, и за часы до возникновения симптомов этой острой фазы послать в клинику сигнал о том, что появляются условия для проявления инфаркта или инсульта", — объясняет он.

Медицина будет предиктивной, персонализированной, дистанционной

Мы движемся на пути к персонализированной, предиктивной медицине и дистанционному лечению.

В 2025 году медицина выглядит следующим образом:

1. Протоколы лечения не просто стандартизированные, а адаптируются под человека.

2. Мы не лечим, а создаем условия, при которых заболевания или откладываются во времени, как можно дольше или создаются условия, при которых заболевание вовсе не возникает. Это касается и онкологических и других заболеваний.

3. Дистанционное лечение.

Что делать с людьми за 70 лет

В то время, как многие считают быстрый рост населения планеты одной из главных проблем человечества, футуролог считает иначе.

По его словам, планета выдержит даже 100 млрд человек, уже не принимая во внимание прогноз академика Сергея Капицы о том, что население стабилизируется на отметке 10-12 млрд человек.

Главная проблема, по мнению футуролога, заключается в том, что основную часть народонаселения планеты начинают составлять люди старшего возраста. Длигач показывает динамику возрастной пирамиды.

Страны Большой двадцатки претерпевают резкие демографические изменения. Презентация Андрея Длигача нажать для увеличения

Прогноз говорит о том, что меньшее количество молодых людей должно будет содержать большее количество пожилых людей. И это будет серьезная экономическая проблема в развитых странах мира.

Молодежь нацелена на развитие и накопление, а старшее поколение на потребление. Значит придётся менять финансово-экономическую модель в мире.

Но самое главное — люди после 70 лет должны получить новый смысл жизни. Все стартапы, идеи, технологии, которые позволяют продлить жизнь посредством очищения на клеточном уровне, восстановления органов, дают новую проблему. Она скорее относится к области психологии: дать людям смысл, ради чего продолжать существовать.

"Соответственно ключевым вопросом медицины уже будет не выживание, а повышении качества жизни. Не просто продление жизни, а продление именно активной жизни, смысловой и умственной активности", — считает футуролог.

Какие цели стоят перед Украиной

Длигач считает, что Украине нужно добиться увеличения средней продолжительности жизни мужчин с 68 лет и женщин с 74 лет до хотя бы 80 лет ожидаемой продолжительности жизни на момент рождения.

Украине также нужно подняться с 83 места по уровню развития человеческого капитала, что ужасно для европейской страны, до хотя бы 40-й позиции.

Цели Украины на 2022 год Презентация Андрея Длигача

"Это должно быть одним из основных визийных моментов на уровне страны. К сожалению, этого пока не происходит, потому что нет технологий и нет стратегии, как это развивать. Мы пока сконцентрированы на социальных стандартах, на обещаемых пенсиях. С точки зрения государства пенсионеров должно быть меньше. Понимаете какой диссонанс?", — объясняет футуролог.

Чего сегодня ждут от медицинских стартапов

Во-первых, инновации, которые позволят снизить уровень медицинских расходов, потому что они растут и постепенно выходят за те рамки, которые могут обеспечить работодатели. Это касается, в первую очередь, социального страхования.

Во-вторых, обеспечение лучшего качества жизни человека.

В-третьих, сбор и передача данных о состоянии здоровья человека в режиме реального времени. Такие данные должны давать возможность принимать решения "прямо сейчас".

В-четвертых, расширение и усиление экосистемы здорового образа жизни, в частности, включение в экосистему ресторанов и магазинов здорового питания в дополнение к таким общепринятым субъектам экосистемы, как спортивные клубы и клиники.

Прогнозы Курцвейла сбываются раньше времени

Некоторые прогнозы американского футуролога Рэймонда Курцвейла , сделанные в 2012 году, уже сбылись раньше времени. Например, возникновение массового рынка гаджетов-имплантов — это не 2025 год, а 2022. 3D-печать кожи , печени уже существует, поэтому 3D-печать органов — это перспектива 2025 года, а не 2031 по Курцвейлу.

"Даже самые далекие прогнозы Курцвейла реализуются чуть раньше, чем он прогнозировал, — объясняет Длигач. — Это означает, что в некоторых процессах мы имеем не просто экспоненту, а гиперболу, более крутой рост, соответственно и точка технологической сингулярности становится еще ближе, чем говорят прогнозы".

Ожидания в мире на 5 и 25 лет

Это результат опроса 400 директоров, аналитиков, экспертов из ведущих мировых компаний, связанных с медицинской сферой.

Прогноз эволюции возможностей человечества в сфере медицины нажать для увеличения

Если в ближайшие пять лет в Европе, США и Азии ожидают в качестве основной "фишки" анализ генома человека, то в горизонте 25 лет речь уже идёт не о простом анализе, а о дизайнировании человека.

В 2017 году появился первый человеческий эмбрион с отредактированным геномомом.

Ученые отредактировали геном эмбриона — и избавили его от генетического заболевания https://meduza.io/feature/2017/08/04/uchenye-otredaktirovali-genom-embriona-i-izbavili-ego-ot-geneticheskogo-zabolevaniya-skoro-nasledstvennye-bolezni-uydut-v-proshloe Источник:

В октябре 2018 года в Китае родилась первая генно-отредактированная двойня .

Поэтому задание человеческих характеристик через редактирование генома будет основным вызовом в медицине на горизонте 25 лет. Рождать человека, который не предрасположен к базовому набору болезней — это будет основная идея предстоящей 25-летки.