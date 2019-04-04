Парковки обязали проектировать минимум 5% мест для электрокаров

Уже с июля на новых парковках обязательно проектировать минимум 5% машиномест с електрозарядками.

Об этом сообщается на сайте министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

В изменениях ДГН В.2.3-15: 2007 "Автостоянки и гаражи для легковых автомобилей" содержится обязательное требование - обустраивать электрическими зарядками не менее 5% машиномест на парковках.

Изменения опубликованы 29 марта в Информационном бюллетене Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины №3/2019 и вступают в силу с 1 июля этого года.

"Думаю, что уже в ближайшие 5-10 лет весь мир полностью перейдет на электрокары. Да, это не произойдет одномоментно, поэтому нужно готовиться к этому уже сейчас", - отметил заместитель главы Минрегиона Лев Парцхаладзе.

Он подчеркнул, что минимум в 5% планируется постепенно увеличивать, чтобы к 2030 году все 100% машиномест на стоянках в Украине уже были оснащены електрозарядкамы.

Напомним:

С 1 июля текущего года в крупных городах Украины могут также появиться автоматизированные парковки.

Ранее в новых государственно-строительных нормах по градостроительству была введена норма по разработке комплексных схем транспорта на 30-40 лет.

Также в Украине могут появиться парковки на крышах ТРЦ и других общественных зданий.

Кроме того, в Украине улучшат условия пользования общественным транспортом.

Планируется ввести также шумовую разметку трасс, которая может спасти жизнь.

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