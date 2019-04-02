В Украине могут появиться автоматизированные парковки

Уже с 1 июля текущего года в крупных городах Украины могут появиться автоматизированные парковки.

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе в Facebook.

"Принцип работы автоматизированных гаражей связан с полной автоматизацией всех процессов, когда и въезд, и выезд авто на паркоместо происходит без участия водителя и пассажиров", — рассказал Парцхаладзе.

Управление устройством для перемещения авто и контроль его работы осуществляется из помещения диспетчерской. Она располагается на посадочном этаже, пояснил он.

Парцхаладзе также добавил, что новые изменения в ГСН опубликованы в новом информбюллетене Минрегиона (№3/2019 от 29 марта). В действующих государственно-строительным нормам, по его словам, прописано только возможность проектирования обычных и механизированных гаражей.

"Где вертикальное перемещение авто осуществляется с помощью специальных механизмов, а горизонтальное — с участием водителя", — пояснил Парцхаладзе.

Однако, отметил замминистра, именно автоматизированные парковки являются эффективной альтернативой обычным гаражам и парковка.

Среди основных их преимуществ он выделил: экономию пространства — на небольшом участке земли можно разместить гораздо больше машин, чем на обычной парковке, и экономию времени, которую обеспечивает автоматический процесс парковки.

Особенно это актуально для районов крупных городов с плотной застройкой, подчеркнул замминистра.

Он добавил, что в Америке такие стоянки начали строить еще в 40-50-х годах, в Европе — в 70-80-х.

"Надеюсь, что после вступления в силу этих изменений таких автостоянок в Украине станет значительно больше, а проблем с недостатком паркомест в больших городах, особенно в центре, напротив станет существенно меньше", — резюмировал замминистра.

Напомним:

Ранее в новых государственно-строительных нормах по градостроительству была введена норма по разработке комплексных схем транспорта на 30-40 лет.

Также в Украине могут появиться парковки на крышах ТРЦ и других общественных зданий.

Кроме того, в Украине улучшат условия пользования общественным транспортом.

Планируется ввести также шумовую разметку трасс, которая может спасти жизнь.

Экономическая правда