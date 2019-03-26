Почему стоит покупать электромобиль уже сейчас

Чим електрокар відрізняється від авто з двигуном внутрішнього згорання?

Перший їде на електроенергії, другий — на бензині, дизельному пальному чи газі.

При цьому і електромобілі, і всі сучасні портативні пристрої працюють від акумуляторних батарей.

Батареї потрібні всім, їх удосконалення — одне з провідних технічних завдань людства.

З 2020 року німецький гігант Volkswagen планує випускати 500 тис акумуляторів для електромобілів на рік. Великі акумуляторні заводи споруджені в Китаї та США. Китайський автовиробник BYD у 2019 році планує завершити будівництво акумуляторного заводу на площі, яка відповідає 140 футбольним полям.

Очевидно, що вартість електромобільних батарей з часом падатиме. Конкуренція між виробниками загострюється, наука не стоїть на місці. Щороку ми дізнаємося щось нове про можливості акумуляторів, виробники постійно тестують удосконалення, які повинні привести до збільшення ефективності батарей.

Це зараз батарея в електрокарі — суттєва витратна частина, через яку типовий електромобіль дорожчий за бензинове авто такого ж класу. Скоро все зміниться.

Ще у 2018 році видання Bloomberg розрахувало, що електрокари зрівняються в ціні з автомобілями з двигунами внутрішнього згорання у 2025 році, а вже за кілька років до цього різниця буде досить несуттєвою. Що це означає? Що варто дочекатися 2025 року і тоді сміливо купувати автомобіль на електротязі?

Нескладні розрахунки показують: купувати електромобіль, особливо якщо мова йде про вживане авто, варто вже зараз. Різниця між електрокаром і традиційним авто окупиться вже за кілька років завдяки дешевшому живленню електрокара.

Крім того, ви припините: забруднювати повітря, фінансувати країну-агресора, адже бензин до нас часто потрапляє саме з Росії, а також боятися за свою безпеку, адже електрокари безпечніші, ніж авто з двигунами внутрішнього згорання.

Від постулатів — до конкретики. Пропоную вчитатися в новини, якими рясніють сайти державних структур. Наприклад, компанія "Укренерго" не перший рік купує електрокари Hyundai Ioniq, віддаючи їм перевагу перед подібними за класом моделями з двигунами внутрішнього згорання Hyundai Elanta.

Головна причина — економія. Так, вартість 1 кВт для автомобілів "Укренерго" становила 1,9 грн, бензину — 24 грн/л без ПДВ, споживання на 100 км — близько 11 кВт і 10 л відповідно. Виходячи з цього, за рік п'ять куплених раніше електромобілів зекономили компанії майже 300 тис грн на пальному.

Крім того, менше коштів потребувало технічне обслуговування машин. При 20 тис км середнього річного пробігу авто економить близько 50 тис грн.

Припускаю, що споживання Hyundai Ioniq в повсякденній побутовій експлуатації, а не на службі в корпоративному секторі, залежно від сезону буде дещо вищим, на рівні 15-18 кВт. Однак кардинально на різницю це не впливає.

Приклад порівняно дорогих Hyundai Ioniq, які по кишені далеко не кожному, може здатися не надто показовим, тож гляньмо на більш "народні" моделі. Візьмімо два вживані автомобілі 2015 року: електрокар Renault Zoe вартістю 13,5 тис дол та Peugeot 208 з двигуном внутрішнього згорання, 1,6 л, вартістю 11,4 тис дол.

Різниця у вартості при близьких інших показниках — 2,1 тис дол. Якщо скористатися розрахунками "Укренерго", можна легко пересвідчитися: різниця для потенційного покупця Renault Zoe окупиться приблизно за два роки.

Якщо ми говоримо про дорогі електрокари, то мова про швидку окупність, можливо, й не йде. Якщо ж ми глянемо на середній та нижчий від середнього сегменти, тут цифри змінюються, і термін окупності суттєво падає.

Ви можете самі порахувати потенційну окупність електрокара. Після двох років експлуатації він економитиме вам 30-50 тис грн на рік залежно від використання.

То чи є сенс чекати 2025 року, коли електрокари та авто з двигунами внутрішнього згорання зрівняються в ціні? Я вважаю, що ні. Я переконаний, що економити на електрокарах кожен з нас зможе значно раніше. Не слід забувати і про екологію: це також дуже важливий аргумент на користь вибору електромобіля.