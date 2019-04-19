Новости 19 апреля: страсти вокруг Приватбанка, отечественное производство и завод Ахметова

О чем все говорили сегодня?

О деле Приватбанка. Суд полностью удовлетворил иск подконтрольной бывшему акционеру ПриватБанка Игорю Коломойскому кипрской компании Triantal Investments Ltd о процедуре принудительной конвертации акций в капитал банка при национализации.

О запрете импорта из РФ. Суммарный оборот товаров, в отношении которых правительство РФ ввел новые ограничения, оценивается в более 4,3 миллиарда долларов.

О рисках для гривни. Курс гривны определяется спросом и предложением на валютном рынке, которые зависят от настроений и ожиданий участников рынка.

Об отечественное производство. Доля продаж отечественной продукции в 2018 году составила 53,2%, среди продовольственных товаров - 81,4%, среди непродовольственных товаров - 31,7%.

О заводе Ахметова. Антимонопольный комитет 18 апреля большинством голосов решил предоставить компании "Metinvest B.V." Рината Ахметова разрешение на приобретение акций "Днепровского коксохимического завода".

Вы хотите узнать больше?

Национализацию Приватбанка признали незаконной. Что это значит?

ЭП более подробно объясняет, что означает решение суда по Приватбанку, какими будут последствия, какие еще судебные дела есть, и чего хочет Игорь Коломойский.

Экономическая правда