НБУ: выборы создают риски для гривни, но ее курс растет
Курс гривни определяется спросом и предложением на валютном рынке, которые зависят от настроений и ожиданий участников рынка.
Об этом сообщили Экономической правде в пресс-службе Национального банка.
Ухудшение девальвационных и инфляционных ожиданий на фоне неопределенности в год президентских и парламентских выборов является одним из актуальных рисков, говорят в Нацбанке.
"Однако пока мы не видим ощутимого психологического давления. Наоборот, под влиянием рыночных факторов официальный курс гривни с начала года укрепился на 3,2% до 26,81 гривни за доллар по состоянию на 16 апреля", - говорится в комментарии.
Среди факторов, обусловивших такую ситуацию на валютном рынке в первом и в начале второго квартала, НБУ назвал:
благоприятную внешнюю ценовую конъюнктуру для товаров украинского экспорта, в частности аграрной и металлургической продукции и стабильные поступления экспортной выручки;
слабый рост импорта товаров и умеренные объемы репатриации дивидендов в иностранной валюте за границу;
чистая продажа валюты населением.
"За период с 1 января по 15 апреля населения больше продало валюты, чем купило ее. Чистая продажа валюты населением с начала года составила 131,1 млн долл. То есть предложение валюты больше спроса на нее", - констатируют в НБУ.
Благоприятная ситуация на валютном рынке позволила Национальному банку осуществить чистую покупку валюты на рынке на 799,7 млн долл в резервы с начала года.
НБУ не берется прогнозировать, какой будет ситуация на валютном рынке после второго тура президентских выборов.
"Национальный банк не публикует собственные ожидания и прогнозы относительно курса гривни, чтобы не повлиять на ситуацию на валютном рынке, которая должна определяться рыночными факторами", - сообщили ЭП в пресс-службе регулятора.
Александр Колесниченко, ЭП
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