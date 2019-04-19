АМКУ согласовал Ахметову скандальное приобретение "Днепровского коксохима" – СМИ

Антимонопольный комитет 18 апреля большинством голосов решил предоставить компании "Metinvest B.V." Рината Ахметова разрешение на приобретение акций "Днепровского коксохимического завода".

Об этом "Нашим деньгам" сообщили источники в АМКУ.

Рассмотрение вопроса провели в закрытом режиме, поэтому из уполномоченных проголосовал в пользу "Метинвеста" пока неизвестно. Соответствующий запрос направлен в АМКУ. Ранее сообщалось, что заявленная "Метинвестом" концентрация имеет признаки уже состоявшейся.

Это означает, что АМКУ имел возможность отказать в согласовании купли-продажи завода, и даже больше - открыть дело о нарушении конкурентного законодательства в результате концентрации без разрешения регулятора.

По факту расследования дела Комитет мог оштрафовать группу "Метинвест" на сумму до 0,59 млрд долларов (до 5% дохода субъекта хозяйствования за последний отчетный год, предшествовавший году, в котором налагается штраф).

Однако, этого не произошло - и уже не произойдет, несмотря на принятое государственными уполномоченными решение.

Напомним, группа компаний "Метинвест", входящая в СКМ Рината Ахметова, подала заявку в АМКУ о разрешении на приобретение одного из ведущих коксохимических предприятий еще в сентябре 2015 года.

Собственную заинтересованность в активах этого завода в "Метинвесте" объясняли "проблемами с обеспечением коксом в связи с событиями на востоке Украины".

Антимонопольный комитет в течение трех лет несколько раз сообщал о продлении исследования обстоятельств концентрации, не предоставляя разрешения на приобретение.

Вопрос концентрации коксохима появился в повестке дня заседания АМКУ от 11 апреля, однако в тот день рассмотрен не был - голосование перенесли на 18 апреля.

Автор также отмечает, что "Метинвест" де-факто взял под контроль "Днепровский коксохим" еще в 2013-м.