Половина продукции, которую покупают украинцы, сделана в Украине

Доля продаж отечественной продукции в 2018 году составила 53,2%, среди продовольственных товаров — 81,4%, среди непродовольственных товаров — 31,7%.

Об этом говорится в данных Государственной службы статистики.

Среди продовольственных товаров самую большую долю в продаже занимают яйца отечественного производства (99,2%) и хлебобулочные изделия (97,4%).

Далее по показателям доли продаж идут сахар — 96,9%, мясо и птица, сливочное масло — 96,5%, животные жиры — 95,4%, мука и соки — 94,7%, безалкогольные напитки — 94,1%.

Водка и ликеро-водочные изделия отечественного производства занимают 67,9%, вина — 57,6%, коньяк — 77,1% от всех продаж.

Украине не хватает отечественных плодов, ягод, винограда, орехов, доля которых составляет всего 36,5% потребления.

Среди непродовольственных товаров лидерами по продукции украинского производства являются такие категории, как сельскохозяйственное сырье (100%), бытовое жидкое котельное топливо, газ в баллонах, уголь и дрова для отопления (88,1%) и книги, газеты, журналы (79,7%).

Экономическая правда