РФ оценила новые ограничения в торговле с Украиной в 4,3 миллиарда долларов
Суммарный оборот товаров, в отношении которых правительство РФ ввело новые ограничения, оценивается более чем в 4,3 миллиарда долларов.
Об этом сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, передает "Интерфакс".
"Перечень украинской продукции, попадающей под вводимые правительством ограничения, формировался, в том числе, с точки зрения возможностей ее замещения как отечественными товарами, так и продукций из иных государств", – заявил Орешкин.
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Напоминаем:
Российская Федерация устанавливает запрет на экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов.
В Министерстве экономического развития и торговли Украины считают вполне ожидаемыми ограничения Россией поставок нефти и нефтепродуктов в Украину.
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