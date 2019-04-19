Все разделы
Укр / Рус

РФ оценила новые ограничения в торговле с Украиной в 4,3 миллиарда долларов

Пятница, 19 апреля 2019, 16:50
 
Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин

Суммарный оборот товаров, в отношении которых правительство РФ ввело новые ограничения, оценивается более чем в 4,3 миллиарда долларов.

Об этом сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, передает "Интерфакс".

"Перечень украинской продукции, попадающей под вводимые правительством ограничения, формировался, в том числе, с точки зрения возможностей ее замещения как отечественными товарами, так и продукций из иных государств", – заявил Орешкин.

Читайте также: "Нефтяные" санкции России: будет ли дефицит топлива в Украине

Напоминаем:

Российская Федерация устанавливает запрет на экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов.

В Министерстве экономического развития и торговли Украины считают вполне ожидаемыми ограничения Россией поставок нефти и нефтепродуктов в Украину.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

РФ санкции товары

powered by lun.ua
Материалы по теме
Правительство отреагировало на ограничение Россией поставок нефтепродуктов 19 апреля 2019, 12:45
Россия запретила импорт труб из Украины 18 апреля 2019, 14:45
Россия запретила экспорт нефти и бензина в Украину 18 апреля 2019, 12:30
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!