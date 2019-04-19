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Суд принял еще одно решение в пользу Коломойского в деле Приватбанку

Пятница, 19 апреля 2019, 15:40
 

Суд полностью удовлетворил иск подконтрольной бывшему акционеру Приватбанка Игорю Коломойскому кипрской компании Triantal Investments Ltd по процедуре принудительной конвертации акций в капитал банка при национализации.

Соответствующее решение принял Окружной административный суд города Киева 18 апреля, сообщает пресс-служба Нацбанка.

В частности, удовлетворены требования истца в части отмены решения НБУ, которым определен перечень связанных с Приватбанком физических и юридических лиц.

В НБУ отметили, что именно это решение Нацбанка является одним из основных в процессе вывода в декабре 2016 года неплатежеспособного Приватбанка с рынка при участии государства.

Регулятор напомнил, что в ходе этого процесса была проведена процедура "bail-in", заключающийся в обмене средств связанных с банком лиц на акции банка с последующей продажей Министерству финансов.

"Решение суда пока не вступило в законную силу и, безусловно, в ближайшее время будет обжаловано нами в апелляционном порядке", - подчеркнул начальник управления претензионно-исковой работы Юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.

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Напоминаем: 

До национализации Коломойскому принадлежали 41,6572% акций ПриватБанка, Triantal Investments Ltd - 16,5748% акций.

В декабря 2016 года правительство Украины по предложению Нацбанка и акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, принял решение о национализации "Приватбанка".

Банк перешел в государственную собственность, на его докапитализацию государство потратило более 155,3 млрд гривень.

18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров относительно национализации Приватбанка.

Суд признал противоправным и отменил решение о выводе неплатежеспособного "Приватбанка" с рынка.

Экономическая правда

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