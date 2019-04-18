Новости 18 апреля: дело Приватбанка, запрет импорта из РФ и проблемы у Ахметова

О чем все говорили сегодня?

О деле Приватбанка. Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету Министров относительно национализации Приватбанка.

О деньгах Януковича. Шевченковский районный суд Киева принял решение отказать в снятии ареста с ряда счетов открытых в "Всеукраинском банке развития", который принадлежал сыну Виктора Януковича Александру.

Об аудите "Нафтогаза". KPMG Advisory GmbH завершила независимый аудит (форензик) договоров на продажу газа НАК "Нафтогаз Украины" компании "ЭРУ Трейдинг" в 4 квартале 2018 года.

Об автобане. Государственное агентство автомобильных дорог планирует повысить категорию трассы М-05 Киев - Одесса до автобана благодаря капитальным и средним ремонтам.

О запрете импорта из РФ. Российская Федерация устанавливает запрет на экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов.

О проблеме с таможней. Суд принял решение приостановить действие распоряжения Кабинета министров "Об объявлении конкурса на занятие вакантной должности председателя Государственной таможенной службы".

О проблемах у Ахметова. Структура собственности "Днепровского коксохимического завода" содержит признаки того, что компания "Метинвест" получила контроль над заводом без разрешения Антимонопольного комитета.

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