Новости 18 апреля: дело Приватбанка, запрет импорта из РФ и проблемы у Ахметова
О чем все говорили сегодня?
О деле Приватбанка. Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету Министров относительно национализации Приватбанка.
О деньгах Януковича. Шевченковский районный суд Киева принял решение отказать в снятии ареста с ряда счетов открытых в "Всеукраинском банке развития", который принадлежал сыну Виктора Януковича Александру.
Об аудите "Нафтогаза". KPMG Advisory GmbH завершила независимый аудит (форензик) договоров на продажу газа НАК "Нафтогаз Украины" компании "ЭРУ Трейдинг" в 4 квартале 2018 года.
Об автобане. Государственное агентство автомобильных дорог планирует повысить категорию трассы М-05 Киев - Одесса до автобана благодаря капитальным и средним ремонтам.
О запрете импорта из РФ. Российская Федерация устанавливает запрет на экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов.
О проблеме с таможней. Суд принял решение приостановить действие распоряжения Кабинета министров "Об объявлении конкурса на занятие вакантной должности председателя Государственной таможенной службы".
О проблемах у Ахметова. Структура собственности "Днепровского коксохимического завода" содержит признаки того, что компания "Метинвест" получила контроль над заводом без разрешения Антимонопольного комитета.
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