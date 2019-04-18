Суд отказался снять арест с части средств Януковича – ГПУ

Шевченковский районный суд Киева принял решение отказать в снятии ареста с ряда счетов открытых во "Всеукраинском банке развития", который принадлежал сыну Виктора Януковича Александру.

Об этом написала в Facebook пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

"Только судья Шевченковского райсуда Е.Мартинов постановил отказать в снятии ареста с ряда счетов банка "ВБР"! Работаем дальше", - сообщила Сарган.

17 апреля Сарган сообщала, что на счетах банка арестованы 1,2 миллиарда гривен.

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Напомним:

17 апреля Шевченковский райсуд Киева отменил арест счетов во "Всеукраинском банке развития", который принадлежал сыну экс-президента Виктора Януковича Александру.

В 2016 году УП сообщала об отмене арестов счетов в банке Александра Януковича. Деньги позже арестовывали в банке Порошенко.

В феврале 2018 года суд снял арест со счетов компаний, связанных с сыном экс-президента: на них хранились почти 550 миллионов гривен и более 27 миллионов долларов США.

Эти деньги были арестованы по делу о завладении государственными средствами через региональные отделения "Укрзализныци".

Позже стало известно, что почти 2 миллиарда гривен, которые находились на депозитах подставных лиц в банке сына экс-президента, были выведены через банк действующего президента Петра Порошенко.

Осенью 2018 Печерский суд Киева в течение месяца снял аресты с по меньшей мере 26 счетов, которые правоохранители связывали с окружением Януковича. Речь шла, в том числе, о средствах "Аскор-Инвест".