"Метинвест" Ахметова могут оштрафовать на 600 миллионов долларов за покупку завода Абрамовича

Структура собственности "Днепровского коксохимического завода" содержит признаки того, что компания "Метинвест" приобрела контроль над заводом без разрешения Антимонопольного комитета.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Антимонопольный комитет рассмотрит обращение Metinvest B.V о даче согласия на приобретение "Днепровского коксохимического завода".

Схема собственности "Днепровского коксохима" содержит признаки того, что "Метинвест" приобрел контроля над заводом еще в конце 2013 года, то есть без разрешения АМКУ, сообщает издание "Наші гроші".

В частности, при смене собственности завода фигурировали кипрские компании, которые в 2018 году "Метинвест" использовал при приобретении "Донецкстали" и "Шахтоуправления "Покровское".

Кроме того, должности в руководстве "Днепровского коксохима" в последние годы занимали лица, связанные со структурами Рината Ахметова.

В таком случае Комитет сможет в соответствии с п. 12 ст. 50 закона "О защите экономической конкуренции" оштрафовать "Метинвест" за концентрацию без получения соответствующего разрешения.

В соответствии с п. 2 ст. 52 закона, штраф за такое нарушение налагается в размере до 5% дохода субъекта хозяйствования за последний отчетный год, предшествовавший году, в котором налагается штраф.

Общий доход "Метинвеста" в 2018 году составил 11,88 млрд долларов.

Таким образом штраф за несанкционированное приобретение "Днепровского коксохимического завода" может составить до 590 млн долларов.

Напоминаем:

Группа компаний "Метинвест" подала заявку в АМКУ о разрешении на приобретение одного из ведущих коксохимических предприятий еще в сентябре 2015 года.

Антимонопольный комитет в течение трех лет несколько раз сообщал о продлении исследования обстоятельств концентрации, не оказывая разрешения на приобретение.

В октябре 2018 года АМКУ сообщил, что во время анализа материалов дела Комитетом было обнаружено, что эта концентрация может привести к монополизации и существенному ограничению конкуренции на определенных рынках коксохимической продукции.

В связи с этим "Метинвест" предоставил предложения относительно обязательств, которые компания готова взять на себя для устранения потенциального негативного влияния сделки на конкуренцию, которые позволят АМКУ предоставить разрешение на ее завершение.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" Рината Ахметова (71,24%) и "Смарт-холдинг" Вадима Новинского (23,76%), совместно управляющие компанией.

"Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".