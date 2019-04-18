Аудит "Нафтогаза" подтвердил, что компания Фаворова покупала газ по рыночной цене

KPMG Advisory GmbH завершила независимый аудит (форензик) договоров на продажу газа НАК "Нафтогаз Украины" компании "ЭРУ Трейдинг" в 4 квартале 2018 года.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

Проверка проводилась в связи с подозрением в конфликте интересов в действиях директора интегрированного газового бизнеса Андрея Фаворова, экс-бенефициара "ЭРУ Трейдинг".

"Независимый аудитор пришёл к выводу, что ЭРУ Трейдинг не получало каких-либо преференций относительно договоров с предприятиями группы Нафтогаз", - сообщает "Нафтогаз".

Расследование также показало, что Фаворов не устанавливал цены или объемы поставок для какой-либо компании, которая покупала газ у "Нафтогаза" в указанный период.

"Кроме того, аудиторы KPMG пришли к выводу, что политики и процедуры Нафтогаза относительно конфликта интересов по этим договорам были должным образом выполнены", - сообщает "Нафтогаз".

Операции, относительно которых возникли вопросы, проводились в четвертом квартале 2018 года и касались продажи газа "ЭРУ Трейдинг" по ценам якобы ниже рыночных.

До прихода в "Нафтогаз" в конце ноября 2018 года Андрей Фаворов был управляющим директором и партнером в "ЭРУ Трейдинг", одном из крупнейших частных газовых трейдеров Украины.

Проведенное службой комплаенса "Нафтогаза" внутреннее расследование установило, что Фаворов не имел конфликта интересов, так как продал свою долю в "ЭРУ Трейдинг" до того, как занял должность в "Нафтогазе".

Напоминаем:

Главный исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко подозревает новое руководство компании в продаже газа из газовых хранилищ по коррупционной схеме.

В частности, Витренко привел ряд аргументов, которые, по его мнению, подтверждают конфликт интересов нового руководителя газового направления НАК Андрея Фаворова.

Экономическая правда