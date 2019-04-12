Новости 12 апреля: о переговорах Зеленского с инвесторами и неприязни к криптовалюте

О чем все говорили сегодня?

О переговорах Зеленского с инвесторами. В борьбе за президентство кандидат на эту должность Владимир Зеленский серьезно относится к инвесторам и пытается убедить их в том, что Украина останется в программе Международного валютного фонда.

О трудоустройстве иностранцев. Бизнес отмечает положительные сдвиги по процедуре трудоустройством иностранцев в Украине, среди которых - увеличение сроков действия документов и облегчения процедуры их получения, уменьшение очередей, своевременная выдача документов и прочее.

О замене Коболева. Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко избран председателем наблюдательного совета ПАО "Укрнафты".

О ракете Маска. Ракета Falcon Heavy от частной компании Space X успешно вывела в космос телекоммуникационный спутник Aradsat-6A для Саудовской Аравии, а ее ступени успешно вернулись на Землю.

О дешевом интернете. Средняя стоимость одного гигабайта мобильных данных в Украине составляет 0,51 доллара, что делает нашу страну четвертой в мире по дешевизне мобильного интернета.

О неприязни к криптовалюте. Финансовые технологии, такие как цифровая валюта, "сотрясают" банковскую систему и должны контролироваться для поддержания стабильности. Об этом заявила глава Международного валютного фонда Кристин Лагард.

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Экономическая правда