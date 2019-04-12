В Украине стало проще трудоустроиться иностранцам — бизнес

Бизнес отмечает положительные сдвиги в процедуре трудоустройства иностранцев в Украине, среди которых — увеличение сроков действия документов и облегчение процедуры их получения, уменьшение очередей, своевременная выдача документов и прочее.

Об этом свидетельствуют результаты экспресс-опроса Европейской Бизнес Ассоциации.

Опрос провели среди компаний-членов, где работают иностранцы, и которые предоставляют соответствующие консалтинговые услуги в этой сфере. Оно касалось процедуры получения разрешений на трудоустройство и вида на жительство.

Отмечается, что положительные изменения произошли после принятия Закона №2058 в 2017 году.

Среди таких изменений бизнес отмечает следующее:

Меньше документов. Перечень необходимых документов стал более четким и уменьшился вдвое — с восьми до четырех. Например, теперь не нужно подавать медицинскую справку, справку об отсутствии судимости и тому подобное.

Увеличены сроки действия документов. Теперь не нужно проходить процедуру оформления разрешений и свидетельств ежегодно — их можно оформить на срок до трех лет.

Меньше очередей. Этому способствует возможность обратиться за документами через другие структуры (Паспортный сервис, ЦНАП). Это разгружает очередь и аппликанту не приходится ждать несколько недель, чтобы подать документы.

Сокращены сроки оформления разрешений. Сейчас первичное оформление займет 7 дней, продление — три. Ранее и первичное оформление, и продление разрешений занимало неделю.

ID-карты. Теперь удостоверение в форме ID-карты выдается своевременно за исключением индивидуальных случаев и по сравнению с тем, как это было раньше.

Электронные сервисы. Также продолжается постепенное внедрение электронных сервисов — совершенствование э-очереди, введение чат-бота, который отвечает на наиболее часто задаваемые вопросы по услугам от миграционной службы.

"Однозначно, иностранцам в Украине сегодня проще трудоустроиться, чем это было несколько лет назад. Но все еще остаются определенные организационные вопросы, например, регионального характера", — отметили в ассоциации.

Среди проблемных аспектов, которые, по мнению бизнеса, нужно усовершенствовать, следующее:

внедрение комплексного электронного документооборота для подачи документов на разрешение для трудоустройства и вид на жительство (это все еще осуществляется в формате живой очереди в Государственной миграционной службе, а копии документов нужно приносить в бумажном виде);

миграционная служба не выдает описания документов, который подтверждает процесс подачи документов (то есть невозможно подтвердить, какие документы и когда были поданы);

отсутствует квалифицированных кадров в достаточном количестве, которые должны отвечать за прием документов (это затягивает процесс подачи документов).

Европейская Бизнес Ассоциация со своей стороны также добавила, что все еще несогласованными остаются законодательные и подзаконные нормативные акты.

"К примеру, в редакции Закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" (от 29.04.2018) вид на жительство выдается миграционной службой в течение 10 дней. Согласно же постановления КМУ №322, этот период увеличивается до 15 дней", — пояснили в ЕБА.

Также существует разница в том, что по закону документы на продление действия вида нужно подавать не позднее чем за 10 дней до окончания ее действия, а согласно постановлению — не позднее чем за 15 дней.

"Нужно это гармонизировать по крайней мере до компромиссных 15 дней в законе и постановлении", — считают в ассоциации.

Отдельно ассоциация обращается к МИД с просьбой разъяснить процедуру оформления визы типа "Д" (для трудоустройства иностранца) именно на территории Украины, а не за границей.

"Еще в феврале такую ​​идею бизнес-сообщества поддержали премьер-министр Владимир Гройсман и президент Петр Порошенко на встрече с ІТ-бизнесом. Но согласно полученной информации от МИД, существует ряд препятствий для реализации этой процедуры, она до сих пор не запущена и, к сожалению, непонятно будет ли введена вообще", — подчеркнули в fссоциации.

Напомним, в 2013 году на базе Западноукраинского офиса ЕБА была создана рабочая группа по вопросам трудоустройства иностранцев. Ее участники инициировали законодательные изменения, ключевым из которых был закон № 2058. Цель рабочей группы — облегчить процедуру трудоустройства иностранцев и создать прозрачные и открытые правила.

Также напомним, что в начале марта 2019 правительство одобрило ряд важных изменений по ведению бизнеса. Что касается иностранцев, им разрешили оформлять долгосрочные визы в департаменте консульской службы МИД без выезда с территории Украины.

Экономическая правда