Исполнительный директор "Нафтогаза" возглавил набсовет "Укрнафты"

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко избран главой наблюдательного совета ПАО "Укрнафты".

Об этом со ссылкой на сообщение нефтяной компании информирует Интерфакс-Украина.

Уточняется, что соответствующее решение наблюдательный совет компании принял на заседании 11 апреля 2019 года.

Как сообщалось, акционеры "Укрнафты" на собрании 28 марта обновили состав НС компании. Членами НС от НАК переизбраны: исполнительный директор Юрий Витренко, директор по юридическим вопросам Ярослав Теклюк и директор департамента имущественных и корпоративных отношений Полина Загнитко.

Вместо Андрея Коболева, Сергея Коновца и Константина Пожидаева от "Нафтогаза" в состав НС вошли экс-замминистра финансов Елена Макеева, член Стратегической группы советников по поддержке реформ в Украине Андрея Бойцун и экс-глава НКЦБФР Олег Мозговой в качестве независимых членов совета.

Миноритарные акционеры (группа "Приват") переизбрали членом набсовета Уриэла Цви Лейбера и ввели в его состав Яну Мануилову. По их предложению еще тремя независимыми членами набсовета стали гендиректор инвесткомпании "Он-Лайн Капитал" Николай Почапский, ранее входивший в состав НС "Запорожский завод ферросплавов" Андрей Процик и экс-глава Всеукраинской общественной организации "Союз геологов Украины" Павел Загороднюк.

"Укрнафта" в 2018 году увеличила добычу нефти и газового конденсата на 5% (на 0,069 млн тонн) по сравнению с 2017 годом – до 1,448 млн тонн. Добыча газа сократилась на 2,3% (на 0,026 млн куб. м) – до 1,082 млрд куб. м, производство сжиженного газа – на 5,2% (на 6 тыс. тонн), до 110 тыс. тонн.

Согласно неаудированной отчетности, "Укрнафта" по итогам 2018 года получило 6 млрд 628,148 млн грн чистой прибыли против 101,771 млн грн аналогичного показателя за 2017 год.

"Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, – порядка 42% акций.

Напомним, 28 марта акционеры проголосовали за смену главы "Укрнафты" Марка Роллинса.

Как ранее сообщалось, главный исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко подозревает новое руководство компании в продаже газа из газовых хранилищ по коррупционной схеме.